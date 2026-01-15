Türkiye
G7 ve AB'den ortak 'İran' açıklaması: 'Kısıtlayıcı ek tedbirler almaya hazırız'
G7 ve AB’den ortak 'İran' açıklaması: 'Kısıtlayıcı ek tedbirler almaya hazırız'
G7 ülkeleri ve AB, İran'daki protestolar sebebiyle derin endişe duyduklarını belirterek, ek yaptırımlara hazır olduklarını açıkladı.
G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan yapılan ortak açıklamada, İran'da devam eden gösterilerle ilgili gelişmelerden son derece endişe duyulduğu belirtildi.Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
avrupa birliği, ab, g7, i̇ran, kaja kallas
avrupa birliği, ab, g7, i̇ran, kaja kallas

G7 ve AB’den ortak 'İran' açıklaması: 'Kısıtlayıcı ek tedbirler almaya hazırız'

İran'ın başkenti Tahran'da protesto
G7 ülkeleri ve AB, İran’daki protestolar sebebiyle derin endişe duyduklarını belirterek, ek yaptırımlara hazır olduklarını açıkladı.
G7 ülkeleri dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan yapılan ortak açıklamada, İran'da devam eden gösterilerle ilgili gelişmelerden son derece endişe duyulduğu belirtildi.
Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İran, insan haklarına yönelik uluslararası hukuku ve uluslararası yükümlülüklerini ihlal ederek gösterilere yönelik baskıya devam ederse, G7 üyeleri olarak kısıtlayıcı ek tedbirler almaya hazırız."
