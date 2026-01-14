Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ucreti-gec-odeyen-isverene-uygulanan-cezalar-artti-1102728739.html
Ücreti geç ödeyen işverene uygulanan cezalar arttı: İşçi başına 2.734 TL ceza
Ücreti geç ödeyen işverene uygulanan cezalar arttı: İşçi başına 2.734 TL ceza
Sputnik Türkiye
Yeni yıl ile birlikte idari para cezaları da arttı. İşçinin ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen işverene işçi başına her ay için 2 bin 734 TL ceza uygulanacak. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T11:36+0300
2026-01-14T11:37+0300
ekonomi̇
ceza
i̇ş kanunu
tl
işveren
maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_42586831fdf6bcb7721e1fb7131e21e3.jpg
İşçinin ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen işverene verilen cezalar arttı. İşverene, işçi başına her ay için 2 bin 734 TL ceza uygulanacak.İşçi ücretlerinin geç ödenmesi cezası arttıİş Kanununa aykırı davranan işverenlere uygulanan para cezaları her yıl yeniden artırılıyor. Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlenmekle birlikte İş Kanunu kapsamındaki idari para cezaları yüzde 25,49 oranında arttı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; kanun uyarınca işçinin ücretinin süresi içinde kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işçi başına ödeme yapılıncaya kadar her ay için 2.179 TL olan idari para cezası yeni yılda 2.734 TL’ye çıktı. İşçinin ücretini ve diğer her türlü alacaklarını banka hesabına yatırmayan işverenler de yine işçi başına her ay 2.734 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu ceza, işçiye asgari ücretin altında ücret ödeyen işveren için de uygulanacak.İşçi nasıl alacak davası açabilir?Söz konusu cezalar, ücreti süresinde ve eksiksiz ödemeyen işverence devlete ödenecek. Bu para işçinin cebine gitmeyecek. İşçinin ödenmeyen veya eksik ödenen ücret alacakları için beş yıl içinde dava açma hakkı bulunuyor. Ücreti eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçinin bir diğer hakkı ise kıdem tazminatını almaya hak kazanacak şekilde iş akdini haklı fesih yapabilmesi.Fazla çalışma ücretini ödememeye de cezaİşçiye fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, fazla çalışma ücreti yerine hak ettiği serbest zamanı 6 ay içinde kullandırmayan işverene bu durumdaki her işçi için 4.815 TL ceza veriliyor.Yıllık izin süreleri tarafların anlaşmasıyla bir bölümü on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. İşverenin yıllık izni yasaya aykırı şekilde bölmesinin cezası da 4.815 TL.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/trafik-cezalarinin-artirilmasina-yonelik-duzenlemeleri-iceren-kanun-teklifinin-ilk-2-maddesi-genel-1102566556.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091892730_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_71357f9ef06e7206a2f355e2be933f73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ceza, i̇ş kanunu, tl, işveren, maaş
ceza, i̇ş kanunu, tl, işveren, maaş

Ücreti geç ödeyen işverene uygulanan cezalar arttı: İşçi başına 2.734 TL ceza

11:36 14.01.2026 (güncellendi: 11:37 14.01.2026)
© AAKamu personel alımı
Kamu personel alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AA
Abone ol
Yeni yıl ile birlikte idari para cezaları da arttı. İşçinin ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen işverene işçi başına her ay için 2 bin 734 TL ceza uygulanacak.
İşçinin ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen işverene verilen cezalar arttı. İşverene, işçi başına her ay için 2 bin 734 TL ceza uygulanacak.

İşçi ücretlerinin geç ödenmesi cezası arttı

İş Kanununa aykırı davranan işverenlere uygulanan para cezaları her yıl yeniden artırılıyor. Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlenmekle birlikte İş Kanunu kapsamındaki idari para cezaları yüzde 25,49 oranında arttı.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; kanun uyarınca işçinin ücretinin süresi içinde kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işçi başına ödeme yapılıncaya kadar her ay için 2.179 TL olan idari para cezası yeni yılda 2.734 TL’ye çıktı. İşçinin ücretini ve diğer her türlü alacaklarını banka hesabına yatırmayan işverenler de yine işçi başına her ay 2.734 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu ceza, işçiye asgari ücretin altında ücret ödeyen işveren için de uygulanacak.
İşçi nasıl alacak davası açabilir?
Söz konusu cezalar, ücreti süresinde ve eksiksiz ödemeyen işverence devlete ödenecek. Bu para işçinin cebine gitmeyecek. İşçinin ödenmeyen veya eksik ödenen ücret alacakları için beş yıl içinde dava açma hakkı bulunuyor. Ücreti eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçinin bir diğer hakkı ise kıdem tazminatını almaya hak kazanacak şekilde iş akdini haklı fesih yapabilmesi.

Fazla çalışma ücretini ödememeye de ceza

İşçiye fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, fazla çalışma ücreti yerine hak ettiği serbest zamanı 6 ay içinde kullandırmayan işverene bu durumdaki her işçi için 4.815 TL ceza veriliyor.
Yıllık izin süreleri tarafların anlaşmasıyla bir bölümü on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. İşverenin yıllık izni yasaya aykırı şekilde bölmesinin cezası da 4.815 TL.
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2026
TÜRKİYE
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 2 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi
7 Ocak, 22:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала