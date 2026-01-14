https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ucreti-gec-odeyen-isverene-uygulanan-cezalar-artti-1102728739.html
Ücreti geç ödeyen işverene uygulanan cezalar arttı: İşçi başına 2.734 TL ceza
Yeni yıl ile birlikte idari para cezaları da arttı. İşçinin ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen işverene işçi başına her ay için 2 bin 734 TL ceza uygulanacak. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
11:36 14.01.2026 (güncellendi: 11:37 14.01.2026)
