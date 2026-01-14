https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ucreti-gec-odeyen-isverene-uygulanan-cezalar-artti-1102728739.html

Ücreti geç ödeyen işverene uygulanan cezalar arttı: İşçi başına 2.734 TL ceza

Yeni yıl ile birlikte idari para cezaları da arttı. İşçinin ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen işverene işçi başına her ay için 2 bin 734 TL ceza uygulanacak. 14.01.2026, Sputnik Türkiye

İşçinin ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen işverene verilen cezalar arttı. İşverene, işçi başına her ay için 2 bin 734 TL ceza uygulanacak.İşçi ücretlerinin geç ödenmesi cezası arttıİş Kanununa aykırı davranan işverenlere uygulanan para cezaları her yıl yeniden artırılıyor. Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 olarak belirlenmekle birlikte İş Kanunu kapsamındaki idari para cezaları yüzde 25,49 oranında arttı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; kanun uyarınca işçinin ücretinin süresi içinde kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işçi başına ödeme yapılıncaya kadar her ay için 2.179 TL olan idari para cezası yeni yılda 2.734 TL’ye çıktı. İşçinin ücretini ve diğer her türlü alacaklarını banka hesabına yatırmayan işverenler de yine işçi başına her ay 2.734 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu ceza, işçiye asgari ücretin altında ücret ödeyen işveren için de uygulanacak.İşçi nasıl alacak davası açabilir?Söz konusu cezalar, ücreti süresinde ve eksiksiz ödemeyen işverence devlete ödenecek. Bu para işçinin cebine gitmeyecek. İşçinin ödenmeyen veya eksik ödenen ücret alacakları için beş yıl içinde dava açma hakkı bulunuyor. Ücreti eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçinin bir diğer hakkı ise kıdem tazminatını almaya hak kazanacak şekilde iş akdini haklı fesih yapabilmesi.Fazla çalışma ücretini ödememeye de cezaİşçiye fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödemeyen, fazla çalışma ücreti yerine hak ettiği serbest zamanı 6 ay içinde kullandırmayan işverene bu durumdaki her işçi için 4.815 TL ceza veriliyor.Yıllık izin süreleri tarafların anlaşmasıyla bir bölümü on günden az olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir. İşverenin yıllık izni yasaya aykırı şekilde bölmesinin cezası da 4.815 TL.

