https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/trafik-cezalarinin-artirilmasina-yonelik-duzenlemeleri-iceren-kanun-teklifinin-ilk-2-maddesi-genel-1102566556.html
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 2 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 2 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi
Sputnik Türkiye
Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre trafik zabıtası, genel... 07.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-07T22:33+0300
2026-01-07T22:33+0300
2026-01-07T22:35+0300
tbmm
türki̇ye
tbmm genel kurulu
trafik polisi
trafik cezaları
trafik
zabıta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098875086_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e95dbd7965bb56e2d802dbf226afe7f5.jpg
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi.TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidiliyor. Buna göre otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanı'nın uygun görmesi halinde genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek.Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde sorumluluk bölgesine göre genel zabıta ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenleme ve trafik suçlarına el koymakla görevli ve yetkili olacak.Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil edilme zorunluluğu getirilecek.Araç sahiplerinin vefat etmesi halinde mirasçılar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak vefat tarihinden itibaren 90 gün içinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat etmek ve adlarına tescil belgesi almak zorunda olacak.3 bin TL paza cezasıBu kapsamdaki tescil işlemlerinde, tescil vefat tarihi itibarıyla yapılacak. Bu araçların süresi sonunda mirasçılar adına tescil edilmeden kara yoluna çıkarıldığının tespiti halinde sürücüye 3 bin lira idari para cezası verilecek ve mirasçılar adına tescil ettirilinceye kadar araç trafikten men edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/aracindan-inip-baska-bir-araca-saldirmisti-binlerce-liralik-ceza-kesildi--1102554411.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098875086_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c7072b5c029018f4f10e5d1115cee8dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tbmm, tbmm genel kurulu, trafik polisi, trafik cezaları, trafik, zabıta
tbmm, tbmm genel kurulu, trafik polisi, trafik cezaları, trafik, zabıta
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 2 maddesi Genel Kurul'da kabul edildi
22:33 07.01.2026 (güncellendi: 22:35 07.01.2026)
Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre trafik zabıtası, genel zabıta olarak da görev yapabilecek. Ayrıca elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil edilme zorunluluğu getiriliyor.
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 2 maddesi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddelere göre Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidiliyor. Buna göre otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanı'nın uygun görmesi halinde genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek.
Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde sorumluluk bölgesine göre genel zabıta ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenleme ve trafik suçlarına el koymakla görevli ve yetkili olacak.
Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil edilme zorunluluğu getirilecek.
Araç sahiplerinin vefat etmesi halinde mirasçılar, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak vefat tarihinden itibaren 90 gün içinde ilgili tescil kuruluşuna müracaat etmek ve adlarına tescil belgesi almak zorunda olacak.
Bu kapsamdaki tescil işlemlerinde, tescil vefat tarihi itibarıyla yapılacak. Bu araçların süresi sonunda mirasçılar adına tescil edilmeden kara yoluna çıkarıldığının tespiti halinde sürücüye 3 bin lira idari para cezası verilecek ve mirasçılar adına tescil ettirilinceye kadar araç trafikten men edilecek.