Trump'tan Danimarka'yı tercih eden Grönland Başbakanı'na tehdit: 'Büyük sorun bekle'
Trump’tan Danimarka’yı tercih eden Grönland Başbakanı’na tehdit: ‘Büyük sorun bekle’
ABD lideri Trump, Danimarka’nın bir parçası olmayı seçtiklerini söyleyen Grönland Başbakanı Nielsen’in büyük sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin isteği üzerine, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen’in ‘ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, Danimarka’yı seçeriz’ ifadesini değerlendirdi.Trump, “Bu onların sorunu. Onunla aynı fikirde değilim. Kim olduğunu bilmiyorum. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum, ama bu onun için büyük bir sorun olacak” diye cevap verdi.Daha önce Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ülkesinin ABD’nin adaya sahip olmasını ve adayı kontrol etmesini istemediğini söylemişti.
08:31 14.01.2026 (güncellendi: 08:33 14.01.2026)
ABD lideri Trump, Danimarka'nın bir parçası olmayı seçtiklerini söyleyen Grönland Başbakanı Nielsen'in büyük sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin isteği üzerine, Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen'in 'ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, Danimarka'yı seçeriz' ifadesini değerlendirdi.
Trump, "Bu onların sorunu. Onunla aynı fikirde değilim. Kim olduğunu bilmiyorum. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum, ama bu onun için büyük bir sorun olacak" diye cevap verdi.
Daha önce Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ülkesinin ABD'nin adaya sahip olmasını ve adayı kontrol etmesini istemediğini söylemişti.
