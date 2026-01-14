Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna, Rusya'daki sivil hedefleri vurmaya devam ediyor: Biri çocuk dört yaralı
Ukrayna, Rusya’daki sivil hedefleri vurmaya devam ediyor: Biri çocuk dört yaralı
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki sivil hedeflere yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda biri çocuk dört kişinin... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Rostov Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu şehri ve Myasnikovskiy ilçesindeki sivil hedefleri vurduğunu bildirdi.Slyusar, “Hava saldırısı sonucunda, Rostov şehrinde ve Myasnikovskiy ilçesinde dört kişi yaralandı. Yaralılardan biri dört yaşındaki çocuk. Doktorlar, yaralıların durumunu orta ağırlıkta olarak değerlendiriyor” açıklamasında bulundu.Rostov-na-Donu şehrindeki çok katlı bir apartmanda yangın çıktığını, iki dairede hasarın meydana geldiğini, diğerlerinde camların kırıldığını anlatan Vali, Myasnikovskiy ilçesinde de iki evin yandığını bildirdi. Ayrıca vurulan İHA’ya ait parçaların yere düşmesi sonucu bir sanayi tesisinde çıkan yangının söndürüldüğü açıklandı.Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu hassas silahlarla Ukrayna’da sadece askeri hedefleri vuruyor.
Ukrayna, Rusya’daki sivil hedefleri vurmaya devam ediyor: Biri çocuk dört yaralı

08:03 14.01.2026
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Rostov Bölgesi’ndeki sivil hedeflere yönelik insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda biri çocuk dört kişinin yaralandığı belirtildi.
Rostov Valisi Yuriy Slyusar, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna ordusunun Rostov-na-Donu şehri ve Myasnikovskiy ilçesindeki sivil hedefleri vurduğunu bildirdi.
Slyusar, “Hava saldırısı sonucunda, Rostov şehrinde ve Myasnikovskiy ilçesinde dört kişi yaralandı. Yaralılardan biri dört yaşındaki çocuk. Doktorlar, yaralıların durumunu orta ağırlıkta olarak değerlendiriyor” açıklamasında bulundu.
Rostov-na-Donu şehrindeki çok katlı bir apartmanda yangın çıktığını, iki dairede hasarın meydana geldiğini, diğerlerinde camların kırıldığını anlatan Vali, Myasnikovskiy ilçesinde de iki evin yandığını bildirdi. Ayrıca vurulan İHA’ya ait parçaların yere düşmesi sonucu bir sanayi tesisinde çıkan yangının söndürüldüğü açıklandı.
Ukrayna ordusunun Rusya’daki sivil hedeflere yönelik düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus ordusu hassas silahlarla Ukrayna’da sadece askeri hedefleri vuruyor.
