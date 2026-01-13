Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/gronland-basbakani-nielsen--abdnin-parcasi-olmayacagiz-1102711938.html
Grönland Başbakanı Nielsen: ABD’nin parçası olmayacağız
Grönland Başbakanı Nielsen: ABD’nin parçası olmayacağız
Sputnik Türkiye
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ülkesinin statüsüne ilişkin tartışmalara kapıyı kapattı.
2026-01-13T18:12+0300
2026-01-13T18:19+0300
dünya
grönland
nielsen
abd
arktik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102711759_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_7b9cf33f3239c885239182005ab288c2.jpg
Grönland Başbakanı Nielsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: Frederiksen: Grönland satılık değilDanimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, şunları söyledi:Frederiksen, Arktik bölgesindeki güvenlik dengelerine de değinerek, ABD, NATO ve Avrupa ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti:“ABD, NATO, Avrupa ve Arktik’teki NATO müttefiklerimizle güvenlik iş birliğini güçlendirmek istiyoruz.”Danimarka Başbakanı, ABD’ye yönelik şunları söyledi:“Mesajımız net: Grönland satılık değil. Bunu en başından beri söyledik. Amerikalılara da güvenlik söz konusuysa birlikte yapabileceğimiz çok daha fazla şey olduğunu en baştan beri ifade ettik ve bunu yarınki toplantıda da tekrar edeceğiz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumptan-iran-aciklamasi-protestolara-devam-edin-yardim-yolda-1102711362.html
grönland
abd
arktik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102711759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d6af099d930639c101146c1c9e2e396.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
grönland, nielsen, abd, danimarka, haberler
grönland, nielsen, abd, danimarka, haberler

Grönland Başbakanı Nielsen: ABD’nin parçası olmayacağız

18:12 13.01.2026 (güncellendi: 18:19 13.01.2026)
© REUTERS / Liselotte SabroeGrönland Başbakanı Nielsen ve Danimarka Başbakanı Frederiksen
Grönland Başbakanı Nielsen ve Danimarka Başbakanı Frederiksen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© REUTERS / Liselotte Sabroe
Abone ol
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ülkesinin statüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Nielsen, Grönland’ın ABD’ye ait olmayacağını, ABD tarafından yönetilmeyeceğini ve ABD’nin bir parçası olmayacağını söyledi.
Grönland Başbakanı Nielsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Eğer şu anda ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, Danimarka’yı seçeriz. NATO’yu seçeriz. Danimarka Krallığı’nı seçeriz. AB’yi seçeriz.

Frederiksen: Grönland satılık değil

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, şunları söyledi:

Grönland’da şunu bilmelisiniz ki birlikte duruyoruz. Bugün de böyle, yarın da böyle olacak ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz.

Frederiksen, Arktik bölgesindeki güvenlik dengelerine de değinerek, ABD, NATO ve Avrupa ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti:
“ABD, NATO, Avrupa ve Arktik’teki NATO müttefiklerimizle güvenlik iş birliğini güçlendirmek istiyoruz.”
Danimarka Başbakanı, ABD’ye yönelik şunları söyledi:
“Mesajımız net: Grönland satılık değil. Bunu en başından beri söyledik. Amerikalılara da güvenlik söz konusuysa birlikte yapabileceğimiz çok daha fazla şey olduğunu en baştan beri ifade ettik ve bunu yarınki toplantıda da tekrar edeceğiz.”
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
DÜNYA
Trump'tan İran açıklaması: Protestolara devam edin, yardım yolda
17:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала