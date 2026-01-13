https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/gronland-basbakani-nielsen--abdnin-parcasi-olmayacagiz-1102711938.html
Grönland Başbakanı Nielsen: ABD’nin parçası olmayacağız
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ülkesinin statüsüne ilişkin tartışmalara kapıyı kapattı.
Grönland Başbakanı Nielsen: ABD’nin parçası olmayacağız
18:12 13.01.2026 (güncellendi: 18:19 13.01.2026)
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ülkesinin statüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Nielsen, Grönland’ın ABD’ye ait olmayacağını, ABD tarafından yönetilmeyeceğini ve ABD’nin bir parçası olmayacağını söyledi.
Grönland Başbakanı Nielsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:
Eğer şu anda ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, Danimarka’yı seçeriz. NATO’yu seçeriz. Danimarka Krallığı’nı seçeriz. AB’yi seçeriz.
Frederiksen: Grönland satılık değil
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, şunları söyledi:
Grönland’da şunu bilmelisiniz ki birlikte duruyoruz. Bugün de böyle, yarın da böyle olacak ve bunu sürdürmeye devam edeceğiz.
Frederiksen, Arktik bölgesindeki güvenlik dengelerine de değinerek, ABD, NATO ve Avrupa ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti:
“ABD, NATO, Avrupa ve Arktik’teki NATO müttefiklerimizle güvenlik iş birliğini güçlendirmek istiyoruz.”
Danimarka Başbakanı, ABD’ye yönelik şunları söyledi:
“Mesajımız net: Grönland satılık değil. Bunu en başından beri söyledik. Amerikalılara da güvenlik söz konusuysa birlikte yapabileceğimiz çok daha fazla şey olduğunu en baştan beri ifade ettik ve bunu yarınki toplantıda da tekrar edeceğiz.”