Grönland Başbakanı Nielsen: ABD’nin parçası olmayacağız

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ülkesinin statüsüne ilişkin tartışmalara kapıyı kapattı.

Grönland Başbakanı Nielsen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile düzenlediği ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: Frederiksen: Grönland satılık değilDanimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise, şunları söyledi:Frederiksen, Arktik bölgesindeki güvenlik dengelerine de değinerek, ABD, NATO ve Avrupa ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti:“ABD, NATO, Avrupa ve Arktik’teki NATO müttefiklerimizle güvenlik iş birliğini güçlendirmek istiyoruz.”Danimarka Başbakanı, ABD’ye yönelik şunları söyledi:“Mesajımız net: Grönland satılık değil. Bunu en başından beri söyledik. Amerikalılara da güvenlik söz konusuysa birlikte yapabileceğimiz çok daha fazla şey olduğunu en baştan beri ifade ettik ve bunu yarınki toplantıda da tekrar edeceğiz.”

