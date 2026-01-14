Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/pfdk-kararlari-aciklandi-fenerbahcenin-yildizi-1-mac-yok-1102744536.html
PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe'nin yıldızı 1 maç yok
PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe'nin yıldızı 1 maç yok
Sputnik Türkiye
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa maçının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç futbolcunun cezasını açıkladı... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T20:54+0300
2026-01-14T20:54+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060694189_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5afab8cf2d99d3f8f06a2d6f09f5658b.jpg
Süper Kupa maçının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç futbolcu PFDK'ye sevk edildi.Kurul, Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde’ye rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı paylaşımı gerekçesiyle 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uyguladı. Aynı gerekçeyle Galatasaraylı Mario Lemina ve Fenerbahçeli Jhon Duran’a da 400’er bin lira para cezası kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/pfdk-sevkleri-aciklandi-listede-fenerbahce-ve-galatasaraydan-3-yildiz-isim-yer-aldi-1102714623.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060694189_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_640b4712b0fb8c72f360c4ca35612052.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe'nin yıldızı 1 maç yok

20:54 14.01.2026
© AATFF binası
TFF binası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AA
Abone ol
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa maçının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç futbolcunun cezasını açıkladı. Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde’ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uygulandı. Galatasaraylı Mario Lemina ve Fenerbahçeli Jhon Duran’a da 400’er bin lira para cezası kesildi.
Süper Kupa maçının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç futbolcu PFDK'ye sevk edildi.
Kurul, Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde’ye rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı paylaşımı gerekçesiyle 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uyguladı. Aynı gerekçeyle Galatasaraylı Mario Lemina ve Fenerbahçeli Jhon Duran’a da 400’er bin lira para cezası kesildi.
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
SPOR
PFDK sevkleri açıklandı: Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 3 yıldız isim yer aldı
Dün, 21:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала