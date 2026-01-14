https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/pfdk-kararlari-aciklandi-fenerbahcenin-yildizi-1-mac-yok-1102744536.html

PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe'nin yıldızı 1 maç yok

PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe'nin yıldızı 1 maç yok

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa maçının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç futbolcunun cezasını açıkladı... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

Süper Kupa maçının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç futbolcu PFDK'ye sevk edildi.Kurul, Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde’ye rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı paylaşımı gerekçesiyle 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uyguladı. Aynı gerekçeyle Galatasaraylı Mario Lemina ve Fenerbahçeli Jhon Duran’a da 400’er bin lira para cezası kesildi.

