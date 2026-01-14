https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/pfdk-kararlari-aciklandi-fenerbahcenin-yildizi-1-mac-yok-1102744536.html
PFDK kararları açıklandı: Fenerbahçe'nin yıldızı 1 maç yok
Sputnik Türkiye
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa maçının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç futbolcunun cezasını açıkladı... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T20:54+0300
2026-01-14T20:54+0300
2026-01-14T20:54+0300
spor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060694189_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_5afab8cf2d99d3f8f06a2d6f09f5658b.jpg
Süper Kupa maçının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç futbolcu PFDK'ye sevk edildi.Kurul, Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde’ye rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı paylaşımı gerekçesiyle 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uyguladı. Aynı gerekçeyle Galatasaraylı Mario Lemina ve Fenerbahçeli Jhon Duran’a da 400’er bin lira para cezası kesildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/pfdk-sevkleri-aciklandi-listede-fenerbahce-ve-galatasaraydan-3-yildiz-isim-yer-aldi-1102714623.html
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/01/1060694189_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_640b4712b0fb8c72f360c4ca35612052.jpg
Süper Kupa maçının ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç futbolcu PFDK'ye sevk edildi.
Kurul, Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde’ye rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı paylaşımı gerekçesiyle 1 maç men ve 400 bin lira para cezası uyguladı. Aynı gerekçeyle Galatasaraylı Mario Lemina ve Fenerbahçeli Jhon Duran’a da 400’er bin lira para cezası kesildi.