https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/pfdk-sevkleri-aciklandi-listede-fenerbahce-ve-galatasaraydan-3-yildiz-isim-yer-aldi-1102714623.html

PFDK sevkleri açıklandı: Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 3 yıldız isim yer aldı

PFDK sevkleri açıklandı: Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 3 yıldız isim yer aldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finalinin ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç futbolcunun PFDK’ye sevk edildiğini açıkladı. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T21:57+0300

2026-01-13T21:57+0300

2026-01-13T21:57+0300

spor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

galatasaray

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

türkiye futbol federasyonu (tff)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102659628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb29446c879e337d58a07dd0cb520789.jpg

Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde ve Jhon Duran'la Galatasaray’dan Mario Lemina PFDK'ye gönderildi.TFF tarafından yapılan açıklamada Lemina ve Oosterwolde’nin paylaşımlarında 'hakaret', Jhon Duran’ın ise 'sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı kapsamında tedbirsiz olarak PFDK’ye sevk edildikleri belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/turkiye-kupasinda-saha-karisti-burak-yilmaz-kirmizi-gordu-hakemin-uzerine-yurudu-1102713953.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), galatasaray, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, türkiye futbol federasyonu (tff)