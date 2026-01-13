https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/pfdk-sevkleri-aciklandi-listede-fenerbahce-ve-galatasaraydan-3-yildiz-isim-yer-aldi-1102714623.html
PFDK sevkleri açıklandı: Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 3 yıldız isim yer aldı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finalinin ardından yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle üç futbolcunun PFDK’ye sevk edildiğini açıkladı. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde ve Jhon Duran'la Galatasaray’dan Mario Lemina PFDK'ye gönderildi.TFF tarafından yapılan açıklamada Lemina ve Oosterwolde’nin paylaşımlarında 'hakaret', Jhon Duran’ın ise 'sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı kapsamında tedbirsiz olarak PFDK’ye sevk edildikleri belirtildi.
TFF tarafından yapılan açıklamada Lemina ve Oosterwolde’nin paylaşımlarında 'hakaret', Jhon Duran’ın ise 'sportmenliğe aykırı hareket' gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı kapsamında tedbirsiz olarak PFDK’ye sevk edildikleri belirtildi.