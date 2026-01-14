https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/petrol-fiyatlari-trumpin-iran-aciklamalari-sonrasi-ekimden-beri-en-yuksek-seviyeye-cikti-1102740854.html

Petrol fiyatları Trump’ın İran açıklamaları sonrası ekimden beri en yüksek seviyeye çıktı

Petrol fiyatları Trump’ın İran açıklamaları sonrası ekimden beri en yüksek seviyeye çıktı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara açık destek vermesi ve askeri müdahale ihtimalini ima eden açıklamaları, petrol piyasalarında sert yükselişe yol açtı.

2026-01-14T17:53+0300

2026-01-14T17:53+0300

2026-01-14T17:53+0300

ekonomi̇

petrol

petrol fiyatları

donald trump

i̇ran

abd

uluslararası enerji ajansı (iea)

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/07/1102565935_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_94d4bdcf6657bad99c970fa536bf84bc.png

ABD ham petrolü West Texas Intermediate (WTI), ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.ABD iç piyasası için referans kabul edilen WTI ham petrolü, Trump’ın İranlı göstericilere yönelik ‘Yardım yolda’ mesajının ardından Ortadoğu’da petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişeleriyle yükselişe geçti.WTI, varil başına 61 doların biraz üzerine çıkarak yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar, son beş günde yüzde 11’e yaklaşan yükselişin ardından ABD yerel saatiyle çarşamba sabahı 62 doların da üzerine çıktı.Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen Brent petrol ise çarşamba günü 66.46 dolara kadar yükseldi. İran ne kadar petrol üretiyor?Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre İran, kasım ayı itibarıyla günlük 3.5 milyon varil petrol üretiyor. Bu rakam, İran’ı Ortadoğu’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin (3.59 milyon varil) ve Suudi Arabistan’ın (9.9 milyon varil) ardından üçüncü sıraya yerleştiriyor.IEA verilerine göre İran’ın petrol üretimi, 2023 yılında küresel enerji arzının yüzde 26.5’ini oluşturdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/turkiyeden-abd-ve-iran-ile-baris-diplomasisi-suruyor-turkiye-ara-bulucu-olur-mu-1102737563.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

petrol, petrol fiyatları, trump, iran, yükseldi, rekor, piyasalar, yükseliş, sert yükseliş, ekonomi, ekonomi haberleri