Petrol fiyatları Trump’ın İran açıklamaları sonrası ekimden beri en yüksek seviyeye çıktı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara açık destek vermesi ve askeri müdahale ihtimalini ima eden açıklamaları, petrol piyasalarında sert yükselişe yol açtı.
ABD ham petrolü West Texas Intermediate (WTI), ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.ABD iç piyasası için referans kabul edilen WTI ham petrolü, Trump’ın İranlı göstericilere yönelik ‘Yardım yolda’ mesajının ardından Ortadoğu’da petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişeleriyle yükselişe geçti.WTI, varil başına 61 doların biraz üzerine çıkarak yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar, son beş günde yüzde 11’e yaklaşan yükselişin ardından ABD yerel saatiyle çarşamba sabahı 62 doların da üzerine çıktı.Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen Brent petrol ise çarşamba günü 66.46 dolara kadar yükseldi. İran ne kadar petrol üretiyor?Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre İran, kasım ayı itibarıyla günlük 3.5 milyon varil petrol üretiyor. Bu rakam, İran’ı Ortadoğu’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin (3.59 milyon varil) ve Suudi Arabistan’ın (9.9 milyon varil) ardından üçüncü sıraya yerleştiriyor.IEA verilerine göre İran’ın petrol üretimi, 2023 yılında küresel enerji arzının yüzde 26.5’ini oluşturdu.
ABD ham petrolü West Texas Intermediate (WTI), ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
ABD iç piyasası için referans kabul edilen WTI ham petrolü, Trump’ın İranlı göstericilere yönelik ‘Yardım yolda’ mesajının ardından Ortadoğu’da petrol arzının sekteye uğrayabileceği endişeleriyle yükselişe geçti.
WTI, varil başına 61 doların biraz üzerine çıkarak yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar, son beş günde yüzde 11’e yaklaşan yükselişin ardından ABD yerel saatiyle çarşamba sabahı 62 doların da üzerine çıktı.
Uluslararası piyasalarda referans kabul edilen Brent petrol ise çarşamba günü 66.46 dolara kadar yükseldi.
Bu seviye, Brent petrol için 27 Ekim 2025’ten bu yana kaydedilen en yüksek fiyat oldu.
İran ne kadar petrol üretiyor?
Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre İran, kasım ayı itibarıyla günlük 3.5 milyon varil petrol üretiyor.
Bu rakam, İran’ı Ortadoğu’da Birleşik Arap Emirlikleri’nin (3.59 milyon varil) ve Suudi Arabistan’ın (9.9 milyon varil) ardından üçüncü sıraya yerleştiriyor.
IEA verilerine göre İran’ın petrol üretimi, 2023 yılında küresel enerji arzının yüzde 26.5’ini oluşturdu.