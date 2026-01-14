https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/turkiyeden-abd-ve-iran-ile-baris-diplomasisi-suruyor-turkiye-ara-bulucu-olur-mu-1102737563.html

Türkiye’den ABD ve İran ile barış diplomasisi sürüyor: Türkiye ara bulucu olur mu?

Türkiye’den ABD ve İran ile barış diplomasisi sürüyor: Türkiye ara bulucu olur mu?

Sputnik Türkiye

İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları tansiyonu yükseltti. Gelişmeler Türkiye’nin... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T16:19+0300

2026-01-14T16:19+0300

2026-01-14T16:19+0300

görüş

ahmet uysal

donald trump

hakan fidan

i̇ran

sputnik türkiye

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102649999_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ca0022d9fce8e45996b61d592135ef4e.jpg

İran’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestolar günlerdir sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları gündem oldu. Trump, İran halkının "belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlük arayışında" olduğunu belirterek "Kurumlarınızı ele geçirin, protestoya devam edin, yardım yolda" ifadelerini kullandı. Yaşanan gelişmeler Türkiye’nin diplomatik temaslarını da hızlandırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaparak ülkedeki son durumu değerlendirdi. Fidan ayrıca ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara’da bir araya geldi. Diplomasi trafiği bununla da sınırlı kalmadı; Fidan, bugün Erakçi ile bir kez daha temas kurdu. Peki Türkiye, iki ülke arasında dengeyi koruyabilecek mi? ABD-İran arasındaki gerilim nereye gidiyor? Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Sputnik Türkiye’ye anlattı.‘Türkiye, ABD-İran arasında ara buluculuk yapıyor’Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack sonra İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüşmesini şu sözlerle değerlendirdi:“İran ile Amerika arasındaki gerilim giderek artıyor ve tabi gösteriler devam ederken İran'da ciddi bir sıkıyönetim görüyoruz. Buna karşılık Trump da hem göstericilere yardım vaadinde bulundu, hem de daha sert vurmakla tehdit etti, artı İranlı yetkililerle görüşmeleri askıya aldı ve İran’la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 ekstra vergiler getireceğini açıkladı. Dolayısıyla gerginlik artıyor. Türkiye'de bu gerginliği azaltmak için iki tarafla görüşüyor, ara buluculuk yapıyor diyebiliriz. Yani ara buluculuk illa resmi olması gerekmiyor. İki tarafın yumuşaması, sertlikten ve çatışmadan kaçınmasını sağlamak için yapılan faaliyetler görüyoruz Türkiye tarafında da. Tabii Türkiye bu gerginlikten olumsuz etkilenecek bir ülkedir daha önceki krizler olumsuz etkilediği gibi. İran'ın karışması Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğinden Türkiye burada istikrarı ve huzuru sağlamaya çalışıyor. Bu yönde bir savaş çıkmasına engel olmaya çalışıyor diyebiliriz. Tabii bu görüşmeler faydası olur ama ne kadar etkili olur bilemeyiz.”‘Trump, Venezuela'daki kolay bir operasyondan sonra biraz daha agresif hale geldi’Prof. Dr. Ahmet Uysal, Trump’ın gözünü İran’ın petrollerine diktiğinin altını çizerek ABD’nin tutumunun daha agresif hale geldiğini söyledi:‘İran’da rejim düşerse Türkiye yeni duruma göre önlem alacaktır’Prof. Dr. Ahmet Uysal, Türkiye’nin tutumunu şu sözlerle anlattı:“Bir yerden sonra eğer bir emri vaki olursa, yani İran'da rejim düşerse vs. tabii yeni duruma göre Türkiye önlem alacaktır. Ama şu anda tabii Türkiye iki tarafın anlaşmasını, uzlaşmasını sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan da İran'a, Amerika'ya müdahale edecek bahaneler verme diye uyarılarda bulunuyor, kendi iş bütünlüğünü sağlaması, iç huzurunu, İran halkının taleplerinin yerine getirilmesini de tavsiye ediyor. Şu anda çok büyük ekonomik sıkıntı var İran'da. Bu ekonomik sıkıntılar halkın canını yakıyor ve genel bir zaten güçlü bir muhalefet var İran'da. Bu da ekonomik sorunlarla beraber daha da artıyor. Bunu tabii Amerika'da kullanmaya çalışıyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abdnin-iranla-ticaret-yapan-ulkelere-ek-vergi-karari-turkiyeyi-nasil-etkiler-1102734173.html

i̇ran

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

ahmet uysal, donald trump, hakan fidan, i̇ran, sputnik türkiye, abd