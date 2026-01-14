Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/orban-ukrayna-icin-istenen-800-milyar-dolar-agacta-yetismiyor-1102740198.html
Orban: Ukrayna için istenen 800 milyar dolar ‘ağaçta yetişmiyor’
Orban: Ukrayna için istenen 800 milyar dolar ‘ağaçta yetişmiyor’
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın gelecek 10 yıl için AB’den talep ettiği 800 milyar doların Avrupa ülkelerinin bütçelerinden çıkacağını... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T17:22+0300
2026-01-14T17:23+0300
dünya
viktor orban
macaristan
avrupa birliği
ab
ukrayna
budapeşte
kiev
mali yardım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975569_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_f14bfc035f66d72bb828ccdba54a78bb.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yönelik uzun vadeli mali destek planına ilişkin sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Kiev’in talep ettiği tutarın Avrupa vergi mükelleflerinin omuzlarına yükleneceğini belirtti.Macaristan’ın Ukrayna’nın finansmanına katılmayacağını yineleyen Orban, bu yolla AB liderlerinin ülkedeki çatışmanın sürdürülmesine dönük hedeflerini de desteklemeyeceklerini kaydetti. “Brüksel’in askeri planlarına ‘hayır’ diyoruz” diyen Orban, Macaristan’ın AB İşleri Bakanı Janos Boka’nın öncülüğünde hazırlanan Ukrayna’nın finansmanının olası sonuçlarına ilişkin raporun tüm ilgili taraflarca incelenmesini tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ab-komisyonundan-ukraynaya-90-milyar-euroluk-kredi-teklifi-hazirligi-1102717576.html
macaristan
ukrayna
budapeşte
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100975569_71:0:1122:788_1920x0_80_0_0_6d2bbeefcaf67dd6158b0d1e7801387d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
viktor orban, macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, budapeşte, kiev, mali yardım
viktor orban, macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, budapeşte, kiev, mali yardım

Orban: Ukrayna için istenen 800 milyar dolar ‘ağaçta yetişmiyor’

17:22 14.01.2026 (güncellendi: 17:23 14.01.2026)
© AP Photo / Evan VucciViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın gelecek 10 yıl için AB’den talep ettiği 800 milyar doların Avrupa ülkelerinin bütçelerinden çıkacağını belirterek, Budapeşte’nin bu finansmana katılmayacağını açıkladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yönelik uzun vadeli mali destek planına ilişkin sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Kiev’in talep ettiği tutarın Avrupa vergi mükelleflerinin omuzlarına yükleneceğini belirtti.
Ne yazık ki, para ağaçta yetişmiyor, 800 milyar dolar da dahil. Bu, Ukraynalıların önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupalılardan talep ettiği meblağ. Bu yükün Macaristan’a düşen kısmı 9 milyar doların üzerinde. Peki Brüksel bu paranın nereden geleceğini sanıyor?
Macaristan’ın Ukrayna’nın finansmanına katılmayacağını yineleyen Orban, bu yolla AB liderlerinin ülkedeki çatışmanın sürdürülmesine dönük hedeflerini de desteklemeyeceklerini kaydetti.
“Brüksel’in askeri planlarına ‘hayır’ diyoruz” diyen Orban, Macaristan’ın AB İşleri Bakanı Janos Boka’nın öncülüğünde hazırlanan Ukrayna’nın finansmanının olası sonuçlarına ilişkin raporun tüm ilgili taraflarca incelenmesini tavsiye etti.
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
DÜNYA
AB Komisyonu’ndan Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi teklifi hazırlığı
01:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала