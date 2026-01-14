https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/orban-ukrayna-icin-istenen-800-milyar-dolar-agacta-yetismiyor-1102740198.html

Orban: Ukrayna için istenen 800 milyar dolar ‘ağaçta yetişmiyor’

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın gelecek 10 yıl için AB’den talep ettiği 800 milyar doların Avrupa ülkelerinin bütçelerinden çıkacağını... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yönelik uzun vadeli mali destek planına ilişkin sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Kiev’in talep ettiği tutarın Avrupa vergi mükelleflerinin omuzlarına yükleneceğini belirtti.Macaristan’ın Ukrayna’nın finansmanına katılmayacağını yineleyen Orban, bu yolla AB liderlerinin ülkedeki çatışmanın sürdürülmesine dönük hedeflerini de desteklemeyeceklerini kaydetti. “Brüksel’in askeri planlarına ‘hayır’ diyoruz” diyen Orban, Macaristan’ın AB İşleri Bakanı Janos Boka’nın öncülüğünde hazırlanan Ukrayna’nın finansmanının olası sonuçlarına ilişkin raporun tüm ilgili taraflarca incelenmesini tavsiye etti.

