AB Komisyonu’ndan Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi teklifi hazırlığı

Avrupa Komisyonu’nun, Ukrayna’ya AB bütçesi garantisiyle iki yıl boyunca 90 milyar euro kredi verilmesini öngören yasa teklifini bu hafta sunması bekleniyor... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna’ya iki yıl boyunca toplam 90 milyar euro tutarında kredi sağlanması için çarşamba günü yasal bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre teklif, Avrupa Komisyonu Koleji’nin toplantısında gündeme alınacak ve ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından aynı gün düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.Ukrayna’nın 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaklaşık 90 milyar euroluk ortak borçlanma kararı, geçen yıl aralık ayında yapılan AB zirvesinde üye devlet liderlerince siyasi düzeyde kabul edilmişti. Aynı zirvede Belçika, bu amaçla dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik kararı bloke etmişti.Kredi koşullarını ve kredi verme mekanizmasını detaylandıracak yasal düzenlemeleri hazırlama görevi Avrupa Komisyonu’na verilmişti. Komisyon daha önce yaptığı açıklamalarda, söz konusu kredi mekanizmasının üye ülkeler tarafından onaylanması halinde, bu çerçevedeki ilk ödemelerin Kiev’e bu yılın ikinci çeyreğinin başında yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

