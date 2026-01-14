https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/ab-komisyonundan-ukraynaya-90-milyar-euroluk-kredi-teklifi-hazirligi-1102717576.html
AB Komisyonu’ndan Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi teklifi hazırlığı
AB Komisyonu’ndan Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi teklifi hazırlığı
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu’nun, Ukrayna’ya AB bütçesi garantisiyle iki yıl boyunca 90 milyar euro kredi verilmesini öngören yasa teklifini bu hafta sunması bekleniyor... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-14T01:31+0300
2026-01-14T01:31+0300
2026-01-14T01:31+0300
dünya
avrupa komisyonu
avrupa birliği
ab
ursula von der leyen
ukrayna
belçika
kredi
dondurulmuş rus varlıkları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna’ya iki yıl boyunca toplam 90 milyar euro tutarında kredi sağlanması için çarşamba günü yasal bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre teklif, Avrupa Komisyonu Koleji’nin toplantısında gündeme alınacak ve ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından aynı gün düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.Ukrayna’nın 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaklaşık 90 milyar euroluk ortak borçlanma kararı, geçen yıl aralık ayında yapılan AB zirvesinde üye devlet liderlerince siyasi düzeyde kabul edilmişti. Aynı zirvede Belçika, bu amaçla dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik kararı bloke etmişti.Kredi koşullarını ve kredi verme mekanizmasını detaylandıracak yasal düzenlemeleri hazırlama görevi Avrupa Komisyonu’na verilmişti. Komisyon daha önce yaptığı açıklamalarda, söz konusu kredi mekanizmasının üye ülkeler tarafından onaylanması halinde, bu çerçevedeki ilk ödemelerin Kiev’e bu yılın ikinci çeyreğinin başında yapılmasının planlandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/kallas-rusyaya-yonelik-20nci-yaptirim-paketi-calismalarini-subatta-tamamlamayi-hedefliyoruz-1102710920.html
ukrayna
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_25d202053db6b868d137567391cd1970.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa komisyonu, avrupa birliği, ab, ursula von der leyen, ukrayna, belçika, kredi, dondurulmuş rus varlıkları
avrupa komisyonu, avrupa birliği, ab, ursula von der leyen, ukrayna, belçika, kredi, dondurulmuş rus varlıkları
AB Komisyonu’ndan Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi teklifi hazırlığı
Avrupa Komisyonu’nun, Ukrayna’ya AB bütçesi garantisiyle iki yıl boyunca 90 milyar euro kredi verilmesini öngören yasa teklifini bu hafta sunması bekleniyor. Teklifin çarşamba günü Ursula von der Leyen tarafından duyurulması planlanıyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna’ya iki yıl boyunca toplam 90 milyar euro tutarında kredi sağlanması için çarşamba günü yasal bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre teklif, Avrupa Komisyonu Koleji’nin toplantısında gündeme alınacak ve ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından aynı gün düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.
Ukrayna’nın 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin mali ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yaklaşık 90 milyar euroluk ortak borçlanma kararı, geçen yıl aralık ayında yapılan AB zirvesinde üye devlet liderlerince siyasi düzeyde kabul edilmişti. Aynı zirvede Belçika, bu amaçla dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasına yönelik kararı bloke etmişti.
Kredi koşullarını ve kredi verme mekanizmasını detaylandıracak yasal düzenlemeleri hazırlama görevi Avrupa Komisyonu’na verilmişti. Komisyon daha önce yaptığı açıklamalarda, söz konusu kredi mekanizmasının üye ülkeler tarafından onaylanması halinde, bu çerçevedeki ilk ödemelerin Kiev’e bu yılın ikinci çeyreğinin başında yapılmasının planlandığını duyurmuştu.