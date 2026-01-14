Türkiye
İsveç Başbakanı açıkladı: Grönland'a askeri personel gönderdik
İsveç Başbakanı açıkladı: Grönland'a askeri personel gönderdik
İsveç Başbakanı, İsveç Silahlı Kuvvetleri'nden bazı subayların bugün Grönland'a ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre sevkiyat, Danimarka'nın talebi üzerine... 14.01.2026
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, gönderilen personelin tek başına bir İsveç birliği olmadığını belirterek, subayların ‘birkaç müttefik ülkeden gelen askerlerin oluşturduğu bir grubun parçası’ olduğunu söyledi.Söz konusu grubun, Danimarka’nın yürüttüğü ‘Arktik Dayanıklılık Operasyonu' kapsamında bir araya geldiği belirtildi. 'Konuşlanmanın amacı sonraki adımlara hazırlanmak'İsveç Başbakanı’nın açıklamasına göre, konuşlanma Danimarka'nın talebiyle gerçekleşti ve Grönland’daki bu konuşlanmanın amacı, 'müttefik ülkelerle birlikte bir sonraki adımların hazırlanması’ ve Arktik bölgesinde yürütülen askeri iş birliğinin güçlendirilmesi. Grönlandlı yetkililerin de yer alacağı görüşmelerin, Trump yönetiminin niyetlerini ve olası senaryoları netleştirmeyi amaçladığı kaydediliyor.
19:13 14.01.2026 (güncellendi: 19:28 14.01.2026)
İsveç Başbakanı, İsveç Silahlı Kuvvetleri’nden bazı subayların bugün Grönland’a ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre sevkiyat, Danimarka’nın talebi üzerine gerçekleştirildi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, gönderilen personelin tek başına bir İsveç birliği olmadığını belirterek, subayların ‘birkaç müttefik ülkeden gelen askerlerin oluşturduğu bir grubun parçası’ olduğunu söyledi.
Söz konusu grubun, Danimarka’nın yürüttüğü ‘Arktik Dayanıklılık Operasyonu' kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

'Konuşlanmanın amacı sonraki adımlara hazırlanmak'

İsveç Başbakanı’nın açıklamasına göre, konuşlanma Danimarka'nın talebiyle gerçekleşti ve Grönland’daki bu konuşlanmanın amacı, 'müttefik ülkelerle birlikte bir sonraki adımların hazırlanması’ ve Arktik bölgesinde yürütülen askeri iş birliğinin güçlendirilmesi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile görüşecek.
Grönlandlı yetkililerin de yer alacağı görüşmelerin, Trump yönetiminin niyetlerini ve olası senaryoları netleştirmeyi amaçladığı kaydediliyor.
