ABD'nin Grönland'ı 'alma' planının maliyeti 700 milyar dolar
ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma hedefinin, ABD’ye 500 ila 700 milyar dolar arasında bir maliyet çıkarabileceği belirtildi. Seçenekler neler?
New York merkezli NBC News’e konuşan ve konuya aşina üç kaynağa göre, söz konusu maliyet tahmini, akademisyenler ve eski ABD’li yetkililer tarafından Trump yönetiminin Grönland’ı ABD’nin kontrol alanına alma planları kapsamında hazırlandı.
Yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan Grönland’ın, ABD’nin Arktik bölgedeki stratejik çıkarları açısından bir ‘tampon bölge’ olarak görüldüğü ifade ediliyor.
Amerikan basınına göre tahmin edilen bedelin, ABD Savunma Bakanlığı’nın yıllık bütçesinin yarısından fazlasına denk gelmesi, hem Avrupa’da hem de ABD Kongresi’nde ciddi endişelere yol açmış durumda.
Rubio’ya ‘satın alma planı’ talimatı
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya, önümüzdeki haftalarda Grönland’ın satın alınmasına yönelik bir teklif hazırlanması talimatı verildiğini ve bunun Trump için ‘yüksek öncelik’ taşıdığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio,
bugün Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen
ile görüşecek.
Grönlandlı yetkililerin de yer alacağı görüşmelerin, Trump yönetiminin niyetlerini ve olası senaryoları netleştirmeyi amaçladığı kaydediliyor.
‘İnsanlar uyuyamaz hale geldi’
Danimarka Krallığı’na bağlı yarı özerk bir bölge olan Grönland’ın yetkilileri, Trump’ın “Grönland’ı bir şekilde alacağız” yönündeki açıklamalarını net bir dille reddetmişti.
Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, Washington’a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Grönland, ABD’ye ait olmak, ABD tarafından yönetilmek ya da ABD’nin bir parçası olmak istemiyor. Biz Danimarka Krallığı’nın parçası olan bugünkü Grönland’ı seçiyoruz” dedi.
Grönland İş ve Maden Kaynakları Bakanı Naaja Nathanielsen ise ABD’den gelen mesajların halk üzerinde büyük bir baskı yarattığını belirterek, “İnsanlar bu mesele yüzünden uyuyamaz hale geldi. Üzerimizde ciddi bir baskı var” ifadelerini kullandı.
Trump’ın Grönland demeçleri
Trump, hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada “Onlarla bir anlaşma yapmak isterim. Bu daha kolay olur. Ama öyle ya da böyle Grönland’ı alacağız” demişti.
ABD Başkanı bugün yaptığı açıklamada da "Amerika Birleşik Devletleri’nin, ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyacı var. İnşa etmekte olduğumuz Altın Kubbe için hayati önemde" dedi ve “NATO, bu sürece öncülük etmeli ve Grönland’ı almamızın yolunu açmalı” ifadelerini kullandı.