Filistinli uzman: Bölge İran'la kısmi bir çatışmaya doğru gidiyor
Filistinli uzman: Bölge İran’la kısmi bir çatışmaya doğru gidiyor
Filistinli uzman Muhammed Hasan Kanaan, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, Orta Doğu'nun İran'la 'kaçınılmaz' bir çatışma... 14.01.2026
Arap Milliyetçi Partisi lideri ve eski İsrail Knesset üyesi Muhammed Hasan Kanaan, Sputnik’e verdiği demeçte, bölgenin İran’la kaçınılmaz bir çatışmaya sürüklendiğini ancak bunun sınırlı kalacağını, geniş çaplı bir savaş beklemediğini belirtti.Kanaan, devletler arasında geniş çaplı bir savaşa sürüklenmenin, bölgesel ve uluslararası büyük güçlerin doğrudan müdahalesine yol açabileceğine, bunun da daha geniş bir küresel cepheleşmeyi tetikleyebileceğine dikkat çekti. Bu nedenle söz konusu senaryonun hem Washington hem de Tel Aviv açısından son derece riskli olduğunu vurguladı.Uzman, ABD Kongresi’nin, Başkan Donald Trump’a İran’la böylesi topyekun bir savaşa girme konusunda “yeşil ışık” yakmayacağını düşündüğünü, aynı şekilde İsrail’in de İran’la bu denli açık bir çatışmaya sürüklenmesine izin verilmeyeceğini dile getirdi.Kanaan, beklenen kısmi çatışma eğilimini ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iç siyasi hesaplarına bağladı. Kanaan, Netanyahu’nun yaklaşan seçimler öncesinde İsrail kamuoyunda desteğini artırmak için İran’la gerilimi tırmandırmak istediğini savundu.Kanaan’a göre Netanyahu, aynı zamanda olası askeri gerilimi, hakkında yürütülen yolsuzluk davasından ve bu davaya ilişkin gelişmelerden hem İsrail’de hem de uluslararası arenada dikkatleri başka yöne çekmek için bir araç olarak kullanıyor.
Filistinli uzman Muhammed Hasan Kanaan, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin yaptığı değerlendirmede, Orta Doğu’nun İran’la 'kaçınılmaz' bir çatışma sürecine girdiğini, ancak bu çatışmanın kapsamlı değil, kısmi olacağını söyledi.
Arap Milliyetçi Partisi lideri ve eski İsrail Knesset üyesi Muhammed Hasan Kanaan, Sputnik’e verdiği demeçte, bölgenin İran’la kaçınılmaz bir çatışmaya sürüklendiğini ancak bunun sınırlı kalacağını, geniş çaplı bir savaş beklemediğini belirtti.
Kanaan, devletler arasında geniş çaplı bir savaşa sürüklenmenin, bölgesel ve uluslararası büyük güçlerin doğrudan müdahalesine yol açabileceğine, bunun da daha geniş bir küresel cepheleşmeyi tetikleyebileceğine dikkat çekti. Bu nedenle söz konusu senaryonun hem Washington hem de Tel Aviv açısından son derece riskli olduğunu vurguladı.
Uzman, ABD Kongresi’nin, Başkan Donald Trump’a İran’la böylesi topyekun bir savaşa girme konusunda “yeşil ışık” yakmayacağını düşündüğünü, aynı şekilde İsrail’in de İran’la bu denli açık bir çatışmaya sürüklenmesine izin verilmeyeceğini dile getirdi.
Kanaan, beklenen kısmi çatışma eğilimini ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun iç siyasi hesaplarına bağladı. Kanaan, Netanyahu’nun yaklaşan seçimler öncesinde İsrail kamuoyunda desteğini artırmak için İran’la gerilimi tırmandırmak istediğini savundu.
Kanaan’a göre Netanyahu, aynı zamanda olası askeri gerilimi, hakkında yürütülen yolsuzluk davasından ve bu davaya ilişkin gelişmelerden hem İsrail’de hem de uluslararası arenada dikkatleri başka yöne çekmek için bir araç olarak kullanıyor.