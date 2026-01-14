https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abdli-yetkili-katar-ussundeki-askeri-personelin-bir-kismina-tahliye-talimati-1102738424.html

ABD'li yetkili: Katar üssündeki askeri personelin bir kısmına tahliye talimatı

ABD'li yetkili: Katar üssündeki askeri personelin bir kısmına tahliye talimatı

Amerikan basınına konuşan bir yetkiliye göre ABD'nin Ortadoğu'daki en büyük askeri üssü olan Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'nde görevli bazı personelin bölgeden...

ABD’li bir yetkilinin Atlanta merkezli CNN'e yaptığı açıklamaya göre, Ortadoğu’daki en büyük ABD askeri üssün olan Katar'daki üste görev yapan bazı personellerden bölgeden ayrılmaları istendi. Kararın, İran’la artan gerilim nedeniyle alındığı belirtildi.Yetkili, Katar’daki Al-Udeid Hava Üssü’nde görev yapan bazı personele verilen bu talimatın 'önlem amaçlı' olduğunu söyledi. ABD yönetiminin İran’a karşı olası askeri adımları değerlendirdiği bir dönemde, bölgedeki güvenlik risklerinin dikkate alındığı aktarıldı.İran, Haziran'da hedef almıştıYaklaşık 10 bin Amerikan askerine ev sahipliği yapan üs, haziran ayında da, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırısının ardından misilleme olarak hedef alınmıştı. Amerikan basını Al-Udeid üssünün İran tarafından vurulduğunu hatırlatırken, o gün de benzer bir tahliye sürecinin uygulandığını ifade etmişti.

