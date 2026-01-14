Fenerbahçe'nin yeni transferi sakatlandı: Yıldız isim oyuna devam edemedi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/fenerbahcenin-yeni-transferi-sakatlandi-yildiz-isim-oyuna-devam-edemedi-1102745103.html
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına çıktı.Samsunspor'dan yeni transfer edilen Anthony Musaba, karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlandı. İlk müdahalesi sahada yapılan oyuncu oyuna devam edemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, 24. dakikada Musaba’yı kenara aldı. Musaba’nın sağlık durumuna ilişkin detaylı değerlendirmenin maç sonrası yapılacağı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına çıktı.
Samsunspor'dan yeni transfer edilen Anthony Musaba, karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlandı. İlk müdahalesi sahada yapılan oyuncu oyuna devam edemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, 24. dakikada Musaba’yı kenara aldı.
Musaba’nın sağlık durumuna ilişkin detaylı değerlendirmenin maç sonrası yapılacağı öğrenildi.