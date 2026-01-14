Türkiye
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakatlandı: Yıldız isim oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakatlandı: Yıldız isim oyuna devam edemedi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına çıkan Fenerbahçe'ye maçın erken bölümünde sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yeni...
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına çıktı.Samsunspor'dan yeni transfer edilen Anthony Musaba, karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlandı. İlk müdahalesi sahada yapılan oyuncu oyuna devam edemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, 24. dakikada Musaba’yı kenara aldı. Musaba’nın sağlık durumuna ilişkin detaylı değerlendirmenin maç sonrası yapılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakatlandı: Yıldız isim oyuna devam edemedi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına çıkan Fenerbahçe’ye maçın erken bölümünde sakatlık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba, karşılaşma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına çıktı.
Samsunspor'dan yeni transfer edilen Anthony Musaba, karşılaşmanın 19. dakikasında sakatlandı. İlk müdahalesi sahada yapılan oyuncu oyuna devam edemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, 24. dakikada Musaba’yı kenara aldı.
Musaba’nın sağlık durumuna ilişkin detaylı değerlendirmenin maç sonrası yapılacağı öğrenildi.
