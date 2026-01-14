Türkiye
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı tek golle devirdi
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı tek golle devirdi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına çıkan Fenerbahçe tek golle 3 puanı almayı başardı.
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yla Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda karşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Anderson Talisca'nın 82. dakikada kaydettiği golle sarı lacivertli ekip 3 puanı aldı.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da maçı tribünden takip etti.
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı tek golle devirdi

22:37 14.01.2026 (güncellendi: 22:51 14.01.2026)
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanına çıkan Fenerbahçe tek golle 3 puanı almayı başardı.
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yla Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Anderson Talisca'nın 82. dakikada kaydettiği golle sarı lacivertli ekip 3 puanı aldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran da maçı tribünden takip etti.
