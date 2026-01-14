Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi konkordato ilan etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/bircok-ulkeye-ihracat-yapan-turk-tekstil-devi-konkordato-ilan-etti-1102732303.html
Denizli'de faaliyetlerini sürdüren Famateks Tekstil konkordato ilan etti. 25 yıllık şirket birçok ülkeye ürün gönderiyordu. 14.01.2026, Sputnik Türkiye
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Denizli merkezli Famateks Tekstil konkordato ilan etti. Ev, otel, plaj ve promosyon tekstilleri üretimiyle başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Japonya dahil birçok ülkeye ihracat yapan şirket 25 yıldır üretim yapıyordu. 3 aylık geçici mühlet verildiDenizli'de yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren ve üretiminin önemli bölümünü ihracata yönlendiren Famateks Tekstil hakkında konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, konkordato kapsamında 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi. Mahkeme kararına göre geçici mühlet süresi 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başladı. Bu dönemde şirketin mali yapısının korunması ve alacaklılarla yeniden yapılandırma sürecinin yürütülmesi hedefleniyor.Konkordato sürecinin denetimi için üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirildi. Geçici mühlet süresince, mahkeme izni olmadan rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi, taşınmazlar ile işletmenin devamlı tesisatının devri veya kısıtlanması ve karşılıksız tasarruflarda bulunulması yasaklandı. Bu hükümlere aykırı işlemlerin geçersiz sayılabileceği, gerekli şartların oluşması halinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği ve iflas sürecinin gündeme gelebileceği kaydedildi.Birçok ülkeye ihracat yapıyorduFamateks Tekstil, ev, otel, plaj ve promosyon tekstilleri üretimiyle başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Japonya dahil birçok ülkeye ihracat yapıyordu.
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Denizli merkezli Famateks Tekstil konkordato ilan etti. Ev, otel, plaj ve promosyon tekstilleri üretimiyle başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Japonya dahil birçok ülkeye ihracat yapan şirket 25 yıldır üretim yapıyordu.
3 aylık geçici mühlet verildi
Denizli'de yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren ve üretiminin önemli bölümünü ihracata yönlendiren Famateks Tekstil hakkında konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, konkordato kapsamında 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi. Mahkeme kararına göre geçici mühlet süresi 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başladı. Bu dönemde şirketin mali yapısının korunması ve alacaklılarla yeniden yapılandırma sürecinin yürütülmesi hedefleniyor.
Konkordato sürecinin denetimi için üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirildi. Geçici mühlet süresince, mahkeme izni olmadan rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi, taşınmazlar ile işletmenin devamlı tesisatının devri veya kısıtlanması ve karşılıksız tasarruflarda bulunulması yasaklandı. Bu hükümlere aykırı işlemlerin geçersiz sayılabileceği, gerekli şartların oluşması halinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği ve iflas sürecinin gündeme gelebileceği kaydedildi.
Birçok ülkeye ihracat yapıyordu
Famateks Tekstil, ev, otel, plaj ve promosyon tekstilleri üretimiyle başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Japonya dahil birçok ülkeye ihracat yapıyordu.