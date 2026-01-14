https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/alti-abd-tanker-ucagi-katardaki-el-udeyd-ussunden-havalandi-1102747566.html

Altı ABD tanker uçağı Katar’daki El-Udeyd Üssü’nden havalandı

Altı ABD tanker uçağı Katar’daki El-Udeyd Üssü’nden havalandı

Sputnik Türkiye

Boeing KC-135 Stratotanker tipi altı ABD Hava Kuvvetleri tanker uçağının Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nden güneye doğru kalkış yaptığı, uçakların tümünün... 14.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-14T23:59+0300

2026-01-14T23:59+0300

2026-01-14T23:59+0300

dünya

abd

katar

abd hava kuvvetleri

boeing

tanker

uçak

transponder

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099808056_0:62:599:399_1920x0_80_0_0_68fca0a317d03bf9b66d80e466768fa1.jpg

Sputnik’in ulaştığı uçuş verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait altı adet Boeing KC-135 Stratotanker tipi stratejik tanker uçağı Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nden havalandı. Uçakların rotasının güneye doğru olduğu bildirildi.KC-135 Stratotanker uçakları, havada yakıt ikmali kabiliyetleri sayesinde savaş ve nakliye uçaklarının görev sürelerini uzatmada kilit rol oynuyor. Bu uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri’nin geniş çaplı askeri operasyonlarında menzil derinliği ve operasyonel süreklilik sağlama açısından stratejik öneme sahip.Katar’dan kalkan ABD tanker uçaklarının kalkıştan kısa süre sonra transponderlerini kapatarak uçuş takibinden çıktığı belirtildi. ABD tarafından uçuşların amacı ya da hedef bölgelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/bati-basini-abdnin-irana-askeri-mudahalesi-24-saat-icinde-gerceklesebilir-1102744432.html

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, katar, abd hava kuvvetleri, boeing, tanker, uçak, transponder