Altı ABD tanker uçağı Katar’daki El-Udeyd Üssü’nden havalandı
Altı ABD tanker uçağı Katar’daki El-Udeyd Üssü’nden havalandı
Boeing KC-135 Stratotanker tipi altı ABD Hava Kuvvetleri tanker uçağının Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nden güneye doğru kalkış yaptığı, uçakların tümünün... 14.01.2026, Sputnik Türkiye
dünya
abd
katar
abd hava kuvvetleri
boeing
tanker
uçak
transponder
Sputnik’in ulaştığı uçuş verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait altı adet Boeing KC-135 Stratotanker tipi stratejik tanker uçağı Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nden havalandı. Uçakların rotasının güneye doğru olduğu bildirildi.KC-135 Stratotanker uçakları, havada yakıt ikmali kabiliyetleri sayesinde savaş ve nakliye uçaklarının görev sürelerini uzatmada kilit rol oynuyor. Bu uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri’nin geniş çaplı askeri operasyonlarında menzil derinliği ve operasyonel süreklilik sağlama açısından stratejik öneme sahip.Katar’dan kalkan ABD tanker uçaklarının kalkıştan kısa süre sonra transponderlerini kapatarak uçuş takibinden çıktığı belirtildi. ABD tarafından uçuşların amacı ya da hedef bölgelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
23:59 14.01.2026
Boeing KC-135 Stratotanker tipi altı ABD Hava Kuvvetleri tanker uçağının Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nden güneye doğru kalkış yaptığı, uçakların tümünün havalandıktan kısa bir süre sonra transponderlerini kapatarak uçuş takibinden çıktığı bildirildi.
Sputnik’in ulaştığı uçuş verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait altı adet Boeing KC-135 Stratotanker tipi stratejik tanker uçağı Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’nden havalandı. Uçakların rotasının güneye doğru olduğu bildirildi.
KC-135 Stratotanker uçakları, havada yakıt ikmali kabiliyetleri sayesinde savaş ve nakliye uçaklarının görev sürelerini uzatmada kilit rol oynuyor. Bu uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri’nin geniş çaplı askeri operasyonlarında menzil derinliği ve operasyonel süreklilik sağlama açısından stratejik öneme sahip.
Katar’dan kalkan ABD tanker uçaklarının kalkıştan kısa süre sonra transponderlerini kapatarak uçuş takibinden çıktığı belirtildi. ABD tarafından uçuşların amacı ya da hedef bölgelere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
