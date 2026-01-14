Batı basını: ABD’nin İran’a askeri müdahalesi 24 saat içinde gerçekleşebilir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/bati-basini-abdnin-irana-askeri-mudahalesi-24-saat-icinde-gerceklesebilir-1102744432.html
Avrupalı yetkililer, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri operasyon ihtimalini yüksek görüyor. İsmi açıklanmayan iki Avrupalı yetkiliye göre, Washington’ın Tahran’a askeri müdahalesi ‘muhtemel’ senaryolar arasında yer alıyor. Bu yetkililerden biri, böyle bir adımın “önümüzdeki 24 saat içinde” dahi atılabileceğini öne sürdü.Ayrıca ismi verilmeyen bir İsrailli yetkili de, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a askeri müdahale konusunda “büyük olasılıkla kararını çoktan verdiğini” düşündüğünü ifade etti.
