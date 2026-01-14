Türkiye
Batı basını: ABD’nin İran’a askeri müdahalesi 24 saat içinde gerçekleşebilir
Batı basını: ABD’nin İran’a askeri müdahalesi 24 saat içinde gerçekleşebilir
2026-01-14T20:34+0300
2026-01-14T20:34+0300
Avrupalı yetkililer, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri operasyon ihtimalini yüksek görüyor. İsmi açıklanmayan iki Avrupalı yetkiliye göre, Washington’ın Tahran’a askeri müdahalesi ‘muhtemel’ senaryolar arasında yer alıyor. Bu yetkililerden biri, böyle bir adımın “önümüzdeki 24 saat içinde” dahi atılabileceğini öne sürdü.Ayrıca ismi verilmeyen bir İsrailli yetkili de, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a askeri müdahale konusunda “büyük olasılıkla kararını çoktan verdiğini” düşündüğünü ifade etti.
20:34 14.01.2026
Batı basınının aktardığına göre bazı Avrupalı yetkililer, ABD’nin İran’a askeri müdahalesini ‘muhtemel’ olarak değerlendirirken, bunlardan biri operasyonun önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebileceğini iddia etti. İsrailli bir yetkili ise ABD Başkanı Trump’ın bu yönde karar verdiğini öne sürdü.
Avrupalı yetkililer, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri operasyon ihtimalini yüksek görüyor. İsmi açıklanmayan iki Avrupalı yetkiliye göre, Washington’ın Tahran’a askeri müdahalesi ‘muhtemel’ senaryolar arasında yer alıyor. Bu yetkililerden biri, böyle bir adımın “önümüzdeki 24 saat içinde” dahi atılabileceğini öne sürdü.
Ayrıca ismi verilmeyen bir İsrailli yetkili de, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a askeri müdahale konusunda “büyük olasılıkla kararını çoktan verdiğini” düşündüğünü ifade etti.
