Abdulkadir Selvi: 'Kandil Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek mi istiyor?'

"Halep operasyonu Suriye devleti tarafından başlatılmadı. Tam aksine SDG ile 10 Mart Mutabakatı’nın müzakere edildiği, Öcalan’ın “10 Mart Mutabakatı’na uyulsun” diye çağrı yaptığı bir dönemde Kandil’in talimatıyla, Eşreffiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden şehir merkezindeki konutlara, sivillere, Hıristiyan mahallelerine, hastane ve sağlık merkezlerine, okullara ve tarım müdürlüğü gibi kamu binalarına yönelik saldırılar başlatıldı. Eğer PKK-YPG saldırıları başlatmasa müzakere süreci devam edecekti.

Tam 10 aydır terör örgütünün Halep’te kontrol ettiği iki mahalleyi boşaltması için müzakere yürütülüyor. Kandil hem Halep’i boşaltmayı kabul etmiyor hem Halep’teki saldırıları başlatıyor. Hem de “Halep’teki Kürt mahallelerine saldırılar başlatılmıştır” diyorlar. Çarpıtmanın bu kadarına pes doğrusu.

Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısı PKK’nın tüm bileşenlerini kapsıyordu. İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, “Çağrı ilkesel olarak herkesi kapsıyor” demişti. SDG, Öcalan’ın çağrısını dikkate almadı."