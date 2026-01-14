Türkiye
Abdulkadir Selvi: 'Kandil Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek mi istiyor?'
Abdulkadir Selvi: 'Kandil Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek mi istiyor?'
Halep'teki gelişmeler ve çatışmaların ardından 'Terörsüz Türkiye' gelişmeleriniı köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi, "Kandil Terörsüz Türkiye sürecini... 14.01.2026
Suriye'nin Halep kentinde son günlerde yaşananları köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi, "YPG’nin Halep’ten 48 saat süren bir operasyonla temizlenmesinin şokunu yaşayan Kandil tarafından çarpıtmalarla dolu bir açıklama yapıldı. En sondan başlayayım. SDG’de Mazlum Abdi çatışmaya gerek kalmadan Halep’ten çekilmeye yakın dururken Kandil, “kalın ve savaşın” dedi. Eşrefiyye boşaltıldıktan, Şeyh Maksud Mahallesi kuşatıldıktan sonra bile Kandil, “kalın ve savaşın” diye bastırdı. O nedenle çatışmadan ve ölümlerden Kandil sorumlu" ifadelerini kullandı.Selvi, Hürriyet'teki bugünkü yazısında şunları kaydetti:"Kandil bunu “öz savunma meşru bir haktır” diye savuşturmaya çalışıyor. Suriye topraklarında, Suriye devletine savaş açıyorsun sonra bunu meşru bir hak olarak gösteriyorsun. Peki bir devletin kendi topraklarını silahlı unsurlara karşı savunması gayrimeşru bir hak mı?"
08:10 14.01.2026
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Halep'teki gelişmeler ve çatışmaların ardından 'Terörsüz Türkiye' gelişmeleriniı köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi, "Kandil Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek mi istiyor?" ifadelerini kullandı.
Suriye'nin Halep kentinde son günlerde yaşananları köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi, "YPG’nin Halep’ten 48 saat süren bir operasyonla temizlenmesinin şokunu yaşayan Kandil tarafından çarpıtmalarla dolu bir açıklama yapıldı. En sondan başlayayım. SDG’de Mazlum Abdi çatışmaya gerek kalmadan Halep’ten çekilmeye yakın dururken Kandil, “kalın ve savaşın” dedi. Eşrefiyye boşaltıldıktan, Şeyh Maksud Mahallesi kuşatıldıktan sonra bile Kandil, “kalın ve savaşın” diye bastırdı. O nedenle çatışmadan ve ölümlerden Kandil sorumlu" ifadelerini kullandı.
Selvi, Hürriyet'teki bugünkü yazısında şunları kaydetti:
"Kandil bunu “öz savunma meşru bir haktır” diye savuşturmaya çalışıyor. Suriye topraklarında, Suriye devletine savaş açıyorsun sonra bunu meşru bir hak olarak gösteriyorsun. Peki bir devletin kendi topraklarını silahlı unsurlara karşı savunması gayrimeşru bir hak mı?"

"Halep operasyonu Suriye devleti tarafından başlatılmadı. Tam aksine SDG ile 10 Mart Mutabakatı’nın müzakere edildiği, Öcalan’ın “10 Mart Mutabakatı’na uyulsun” diye çağrı yaptığı bir dönemde Kandil’in talimatıyla, Eşreffiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden şehir merkezindeki konutlara, sivillere, Hıristiyan mahallelerine, hastane ve sağlık merkezlerine, okullara ve tarım müdürlüğü gibi kamu binalarına yönelik saldırılar başlatıldı. Eğer PKK-YPG saldırıları başlatmasa müzakere süreci devam edecekti.

Tam 10 aydır terör örgütünün Halep’te kontrol ettiği iki mahalleyi boşaltması için müzakere yürütülüyor. Kandil hem Halep’i boşaltmayı kabul etmiyor hem Halep’teki saldırıları başlatıyor. Hem de “Halep’teki Kürt mahallelerine saldırılar başlatılmıştır” diyorlar. Çarpıtmanın bu kadarına pes doğrusu.

Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısı PKK’nın tüm bileşenlerini kapsıyordu. İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, “Çağrı ilkesel olarak herkesi kapsıyor” demişti. SDG, Öcalan’ın çağrısını dikkate almadı."

