https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/anadolu-ajansi-sdgnin-firat-nehrinin-dogusuna-gonderilmesi-icin-tahliye-basladi-1102609661.html
AA: SDG'nin Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için 'tahliye' başladı
AA: SDG'nin Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için 'tahliye' başladı
Sputnik Türkiye
Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü SDG mensuplarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye”... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T11:08+0300
2026-01-09T11:08+0300
2026-01-09T11:19+0300
dünya
fırat nehri
halep
sdg
anadolu ajansı (aa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102609789_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e09146a61634e65184ea60f04a0618bd.jpg
Anadolu Ajansı'nın sahadaki savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, SDG mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'te işgal ettiği yerleri terk edecek.Haberde SDG mensuplarının, "hafif kişisel silahlarıyla" Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği ifade edildi.Halep'teki devlet kurumlarının da bölge sakinlerine hizmet vermek için Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine girmeye hazırlandığı kaydedildi.Güvenlik gerekçesiyle bölge sakinlerinin evlerine dönüşüne izin verileceği belirtilerek halka, Suriye yönetiminin tüm talimatlarına uyma ve evlerine dönmeleri için aceleci davranmama uyarısı yapıldı.Öte yandan Halep'i terk etmesi beklenen SDG mensuplarını taşıyacak çok sayıda otobüs, Leramun Kavşağı'nda toplanmaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/suriyenin-sdgye-halepten-cikmasi-icin-tanidigi-sure-doldu-1102604496.html
fırat nehri
halep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/09/1102609789_544:0:3275:2048_1920x0_80_0_0_48097988870feb8829eb34d6b628da94.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fırat nehri, halep, sdg, anadolu ajansı (aa)
fırat nehri, halep, sdg, anadolu ajansı (aa)
AA: SDG'nin Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için 'tahliye' başladı
11:08 09.01.2026 (güncellendi: 11:19 09.01.2026)
Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü SDG mensuplarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladığı açıklandı.
Anadolu Ajansı'nın sahadaki savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, SDG mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'te işgal ettiği yerleri terk edecek.
Haberde SDG mensuplarının, "hafif kişisel silahlarıyla" Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği ifade edildi.
Halep'teki devlet kurumlarının da bölge sakinlerine hizmet vermek için Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine girmeye hazırlandığı kaydedildi.
Güvenlik gerekçesiyle bölge sakinlerinin evlerine dönüşüne izin verileceği belirtilerek halka, Suriye yönetiminin tüm talimatlarına uyma ve evlerine dönmeleri için aceleci davranmama uyarısı yapıldı.
Öte yandan Halep'i terk etmesi beklenen SDG mensuplarını taşıyacak çok sayıda otobüs, Leramun Kavşağı'nda toplanmaya başladı.