AA: SDG'nin Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için 'tahliye' başladı

AA: SDG'nin Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için 'tahliye' başladı

Halep kent merkezinde ordu operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü SDG mensuplarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye”... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

Anadolu Ajansı'nın sahadaki savunma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, SDG mensupları "ilerleyen saatlerde" Halep'te işgal ettiği yerleri terk edecek.Haberde SDG mensuplarının, "hafif kişisel silahlarıyla" Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceği ifade edildi.Halep'teki devlet kurumlarının da bölge sakinlerine hizmet vermek için Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine girmeye hazırlandığı kaydedildi.Güvenlik gerekçesiyle bölge sakinlerinin evlerine dönüşüne izin verileceği belirtilerek halka, Suriye yönetiminin tüm talimatlarına uyma ve evlerine dönmeleri için aceleci davranmama uyarısı yapıldı.Öte yandan Halep'i terk etmesi beklenen SDG mensuplarını taşıyacak çok sayıda otobüs, Leramun Kavşağı'nda toplanmaya başladı.

