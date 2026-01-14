https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/abd-disisleri-bakani-rubio-panama-disisleri-bakani-acha-ile-bir-araya-geldi-1102716985.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama Dışişleri Bakanı Acha ile bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama ile ikili ilişkiler, uyuşturucu ve uluslararası suçlarla mücadele ile Venezuela'daki gelişmeler konusunda işbirliğinin...
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile güvenlik işbirliğini ele aldı. Taraflar uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası suçlarla mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmede ayrıca Venezuela’daki gelişmeler kapsamında işbirliğinin artırılması vurgulandı.
