ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Panama Dışişleri Bakanı Acha ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile güvenlik işbirliğini ele aldı. Taraflar uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası suçlarla mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmede ayrıca Venezuela’daki gelişmeler kapsamında işbirliğinin artırılması vurgulandı.
00:39 14.01.2026
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama ile ikili ilişkiler, uyuşturucu ve uluslararası suçlarla mücadele ile Venezuela’daki gelişmeler konusunda işbirliğinin artırılacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler ile güvenlik işbirliğini ele aldı.
Taraflar uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası suçlarla mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.
Görüşmede ayrıca Venezuela’daki gelişmeler kapsamında işbirliğinin artırılması vurgulandı.
