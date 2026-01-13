Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bakan-fidan-tom-barrackla-bir-araya-geldi-1102716751.html
Bakan Fidan, Tom Barrack'la bir araya geldi
Bakan Fidan, Tom Barrack'la bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la Ankara’da görüştü.Görüşmelerde İran’daki son gelişmeler, İran’daki protestolar ve Suriye ordusunun SDG’ye yönelik operasyonları ele alındı.
Bakan Fidan, Tom Barrack'la bir araya geldi

23:56 13.01.2026 (güncellendi: 23:57 13.01.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la Ankara’da görüştü.
Görüşmelerde İran’daki son gelişmeler, İran’daki protestolar ve Suriye ordusunun SDG’ye yönelik operasyonları ele alındı.
