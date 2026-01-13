https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bakan-fidan-tom-barrackla-bir-araya-geldi-1102716751.html
Bakan Fidan, Tom Barrack'la bir araya geldi
Bakan Fidan, Tom Barrack'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la bir araya geldi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T23:56+0300
2026-01-13T23:56+0300
2026-01-13T23:57+0300
türki̇ye
tom barrack
abd
abd dışişleri bakanlığı
abd büyükelçiliği
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102716580_0:259:3070:1986_1920x0_80_0_0_85bcdd35039bc771f545f7598021a41b.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la Ankara’da görüştü.Görüşmelerde İran’daki son gelişmeler, İran’daki protestolar ve Suriye ordusunun SDG’ye yönelik operasyonları ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu-1102716027.html
türki̇ye
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102716580_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c50e2bcc41f0a8931e156248c1ee035.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tom barrack, abd, abd dışişleri bakanlığı, abd büyükelçiliği, dışişleri bakanlığı, hakan fidan
tom barrack, abd, abd dışişleri bakanlığı, abd büyükelçiliği, dışişleri bakanlığı, hakan fidan
Bakan Fidan, Tom Barrack'la bir araya geldi
23:56 13.01.2026 (güncellendi: 23:57 13.01.2026)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la Ankara’da görüştü.
Görüşmelerde İran’daki son gelişmeler, İran’daki protestolar ve Suriye ordusunun SDG’ye yönelik operasyonları ele alındı.