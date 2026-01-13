Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/twitter-coktu-mu-x-neden-calismiyor-1102711632.html
Twitter çöktü mü? X neden çalışmıyor?
Twitter çöktü mü? X neden çalışmıyor?
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) 13 Ocak itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfada 'akış yenilenmiyor' ve 'bir sorun... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T17:58+0300
2026-01-13T17:58+0300
dünya
twitter
x
çökme
çökme tehlikesi
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya akımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/18/1073897068_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_b2e01b0de367bd32219963ab83acf12f.png
Downdetector verilerine göre, saat 17.00’den itibaren çok sayıda kullanıcı X’e erişimde problem yaşadığını raporladı.X, (eski adıyla Twitter) sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya kullanıcıları ana sayfada 'akış yenilenmiyor' ve 'bir sorun oluştu' uyarılarıyla karşılaştıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/x-coktu-mu-xe-erisim-sorunu-mu-yasaniyor-aciklama-geldi--1099983621.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/18/1073897068_78:0:579:376_1920x0_80_0_0_9ab1bb7d7bf3fd23f20b948c01c854da.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
twitter , x, çökme, çökme tehlikesi, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı
twitter , x, çökme, çökme tehlikesi, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı

Twitter çöktü mü? X neden çalışmıyor?

17:58 13.01.2026
© Fotoğraf : Twitter Twitter yeni logo - X
Twitter yeni logo - X - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) 13 Ocak itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfada 'akış yenilenmiyor' ve 'bir sorun oluştu' uyarılarıyla karşılaştıklarını bildirdi.
Downdetector verilerine göre, saat 17.00’den itibaren çok sayıda kullanıcı X’e erişimde problem yaşadığını raporladı.
X, (eski adıyla Twitter) sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya kullanıcıları ana sayfada 'akış yenilenmiyor' ve 'bir sorun oluştu' uyarılarıyla karşılaştıklarını belirtti.
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
TÜRKİYE
Kullanıcılar ulaşamıyor: X çöktü mü? X'e erişim sorunu mu yaşanıyor? Açıklama geldi
7 Ekim 2025, 12:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала