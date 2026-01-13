https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/twitter-coktu-mu-x-neden-calismiyor-1102711632.html
Twitter çöktü mü? X neden çalışmıyor?
Twitter çöktü mü? X neden çalışmıyor?
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) 13 Ocak itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfada 'akış yenilenmiyor' ve 'bir sorun... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T17:58+0300
2026-01-13T17:58+0300
2026-01-13T17:58+0300
dünya
twitter
x
çökme
çökme tehlikesi
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya akımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/18/1073897068_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_b2e01b0de367bd32219963ab83acf12f.png
Downdetector verilerine göre, saat 17.00’den itibaren çok sayıda kullanıcı X’e erişimde problem yaşadığını raporladı.X, (eski adıyla Twitter) sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya kullanıcıları ana sayfada 'akış yenilenmiyor' ve 'bir sorun oluştu' uyarılarıyla karşılaştıklarını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/x-coktu-mu-xe-erisim-sorunu-mu-yasaniyor-aciklama-geldi--1099983621.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/18/1073897068_78:0:579:376_1920x0_80_0_0_9ab1bb7d7bf3fd23f20b948c01c854da.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
twitter , x, çökme, çökme tehlikesi, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı
twitter , x, çökme, çökme tehlikesi, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya akımı
Twitter çöktü mü? X neden çalışmıyor?
Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) 13 Ocak itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfada 'akış yenilenmiyor' ve 'bir sorun oluştu' uyarılarıyla karşılaştıklarını bildirdi.
Downdetector verilerine göre, saat 17.00’den itibaren çok sayıda kullanıcı X’e erişimde problem yaşadığını raporladı.
X, (eski adıyla Twitter) sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya kullanıcıları ana sayfada 'akış yenilenmiyor' ve 'bir sorun oluştu' uyarılarıyla karşılaştıklarını belirtti.