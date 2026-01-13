https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/twitter-coktu-mu-x-neden-calismiyor-1102711632.html

Twitter çöktü mü? X neden çalışmıyor?

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) 13 Ocak itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfada 'akış yenilenmiyor' ve 'bir sorun...

Downdetector verilerine göre, saat 17.00’den itibaren çok sayıda kullanıcı X’e erişimde problem yaşadığını raporladı.X, (eski adıyla Twitter) sorunun kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya kullanıcıları ana sayfada 'akış yenilenmiyor' ve 'bir sorun oluştu' uyarılarıyla karşılaştıklarını belirtti.

