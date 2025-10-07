https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/x-coktu-mu-xe-erisim-sorunu-mu-yasaniyor-aciklama-geldi--1099983621.html
Sosyal medya platformu X'de erişim sorunu mu yaşanıyor? Çok sayıda kullanıcı platformu kullanamadığını ve erişemediğini belirtiyor. Yaşanan sorunla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, X'te dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirterek "Erişim sorunuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, incelemelerine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
Kullanıcılar ulaşamıyor: X çöktü mü? X'e erişim sorunu mu yaşanıyor? Açıklama geldi
12:56 07.10.2025 (güncellendi: 13:03 07.10.2025)
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X platformunda erişim sorunuyla ilgili inceleme yürütüldüğünü açıkladı.
Sosyal medya platformu X'de erişim sorunu mu yaşanıyor? Çok sayıda kullanıcı platformu kullanamadığını ve erişemediğini belirtiyor. Yaşanan sorunla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, X'te dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirterek "Erişim sorunuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, incelemelerine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.