Kullanıcılar ulaşamıyor: X çöktü mü? X'e erişim sorunu mu yaşanıyor? Açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X platformunda erişim sorunuyla ilgili inceleme yürütüldüğünü açıkladı. 07.10.2025, Sputnik Türkiye

Sosyal medya platformu X'de erişim sorunu mu yaşanıyor? Çok sayıda kullanıcı platformu kullanamadığını ve erişemediğini belirtiyor. Yaşanan sorunla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, X'te dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirterek "Erişim sorunuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, incelemelerine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

