Türkiye Kupası'nda saha karıştı: Burak Yılmaz kırmızı gördü, hakemin üzerine yürüdü
Türkiye Kupası'nda saha karıştı: Burak Yılmaz kırmızı gördü, hakemin üzerine yürüdü
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Gaziantep FK - Kocaelispor karşılaşmasında saha karıştı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Gaziantep FK - Kocaelispor arasında oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında tansiyon yükseldi. VAR incelemesi sonrası Gaziantep FK’dan Tayyip Talha Sonuç’un sarı kartının kırmızıya çevrilmesi, ev sahibi ekip cephesinde büyük tepkiye yol açtı.Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, hakem Burak Pakkan’ın kararına sert itirazda bulununca kırmızı kartla tribüne gönderildi. Karara sinirlenen Yılmaz, hakem Pakkan'ın üzerine yürüdü.Teknik ekip tarafından sakinleştirilen Yılmaz, hakemle tartışarak sahadan ayrıldı.
Türkiye Kupası'nda saha karıştı: Burak Yılmaz kırmızı gördü, hakemin üzerine yürüdü

20:25 13.01.2026
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Gaziantep FK - Kocaelispor karşılaşmasında saha karıştı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, gördüğü kırmızı kartın ardından karara tepki göstererek hakemin üzerine yürüdü.
Gaziantep FK - Kocaelispor arasında oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında tansiyon yükseldi.
VAR incelemesi sonrası Gaziantep FK’dan Tayyip Talha Sonuç’un sarı kartının kırmızıya çevrilmesi, ev sahibi ekip cephesinde büyük tepkiye yol açtı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, hakem Burak Pakkan’ın kararına sert itirazda bulununca kırmızı kartla tribüne gönderildi. Karara sinirlenen Yılmaz, hakem Pakkan'ın üzerine yürüdü.
Teknik ekip tarafından sakinleştirilen Yılmaz, hakemle tartışarak sahadan ayrıldı.
