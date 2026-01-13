https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/turkiye-kupasinda-saha-karisti-burak-yilmaz-kirmizi-gordu-hakemin-uzerine-yurudu-1102713953.html
Türkiye Kupası'nda saha karıştı: Burak Yılmaz kırmızı gördü, hakemin üzerine yürüdü
Türkiye Kupası'nda saha karıştı: Burak Yılmaz kırmızı gördü, hakemin üzerine yürüdü
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Gaziantep FK - Kocaelispor karşılaşmasında saha karıştı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T20:25+0300
2026-01-13T20:25+0300
2026-01-13T20:25+0300
spor
burak yılmaz
türkiye
maç
ziraat türkiye kupası
türkiye ziraat kupası
gaziantep
gaziantep futbol kulübü
gaziantep büyükşehir belediyesi
kocaeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102713554_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_9276af21a900028af5fc39101721cd62.jpg
Gaziantep FK - Kocaelispor arasında oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında tansiyon yükseldi. VAR incelemesi sonrası Gaziantep FK’dan Tayyip Talha Sonuç’un sarı kartının kırmızıya çevrilmesi, ev sahibi ekip cephesinde büyük tepkiye yol açtı.Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, hakem Burak Pakkan’ın kararına sert itirazda bulununca kırmızı kartla tribüne gönderildi. Karara sinirlenen Yılmaz, hakem Pakkan'ın üzerine yürüdü.Teknik ekip tarafından sakinleştirilen Yılmaz, hakemle tartışarak sahadan ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/istifa-etmisti-burak-yilmaz-gaziantep-fkye-geri-dondu-1101982793.html
gaziantep
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102713554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_adf5b8df9e48208b8d56d12c44ba3ee0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
burak yılmaz, türkiye, maç, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , gaziantep, gaziantep futbol kulübü, gaziantep büyükşehir belediyesi, kocaeli
burak yılmaz, türkiye, maç, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası , gaziantep, gaziantep futbol kulübü, gaziantep büyükşehir belediyesi, kocaeli
Türkiye Kupası'nda saha karıştı: Burak Yılmaz kırmızı gördü, hakemin üzerine yürüdü
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Gaziantep FK - Kocaelispor karşılaşmasında saha karıştı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, gördüğü kırmızı kartın ardından karara tepki göstererek hakemin üzerine yürüdü.
Gaziantep FK - Kocaelispor arasında oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında tansiyon yükseldi.
VAR incelemesi sonrası Gaziantep FK’dan Tayyip Talha Sonuç’un sarı kartının kırmızıya çevrilmesi, ev sahibi ekip cephesinde büyük tepkiye yol açtı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, hakem Burak Pakkan’ın kararına sert itirazda bulununca kırmızı kartla tribüne gönderildi. Karara sinirlenen Yılmaz, hakem Pakkan'ın üzerine yürüdü.
Teknik ekip tarafından sakinleştirilen Yılmaz, hakemle tartışarak sahadan ayrıldı.