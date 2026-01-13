https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/sivasta-kardan-folklor-ekibi-olusturuldu-1102702832.html

Sivas'ta kardan folklor ekibi oluşturuldu

Sivas'ta kardan folklor ekibi oluşturuldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan folklor eğitmeni, kardan folklor ekibi oluşturdu. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde aşçı olarak çalışan ve aynı zamanda folklor eğitmeni olan Yakup Sezer, ilçede etkili olan kar yağışını eğlenceli hale getirmek için kardan folklor ekibi yaptı.Kardan folklor ekibiSezer, 7 kişilik kardan folklor ekibinin başına fes taktı, bellerine ise kuşak bağladı.Kardan folklor ekibini arkadaşlarının da desteğiyle yaklaşık 4 saatte yaptığını söyleyen Sezer, "Geçen sene de aynı şekilde kardan halk oyunları ekibi yapmıştım. Güzel bir çalışma oldu, vatandaşların dikkatini çekiyor." dedi.Bazı vatandaşlar, kardan folklor ekibiyle fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.

