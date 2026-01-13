Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/sivasta-kardan-folklor-ekibi-olusturuldu-1102702832.html
Sivas'ta kardan folklor ekibi oluşturuldu
Sivas'ta kardan folklor ekibi oluşturuldu
Sputnik Türkiye
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan folklor eğitmeni, kardan folklor ekibi oluşturdu. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T13:31+0300
2026-01-13T13:31+0300
yaşam
kar
sivas
halk oyunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102702675_0:25:2048:1177_1920x0_80_0_0_48025b1a610e67568454733d02acf781.jpg
Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde aşçı olarak çalışan ve aynı zamanda folklor eğitmeni olan Yakup Sezer, ilçede etkili olan kar yağışını eğlenceli hale getirmek için kardan folklor ekibi yaptı.Kardan folklor ekibiSezer, 7 kişilik kardan folklor ekibinin başına fes taktı, bellerine ise kuşak bağladı.Kardan folklor ekibini arkadaşlarının da desteğiyle yaklaşık 4 saatte yaptığını söyleyen Sezer, "Geçen sene de aynı şekilde kardan halk oyunları ekibi yapmıştım. Güzel bir çalışma oldu, vatandaşların dikkatini çekiyor." dedi.Bazı vatandaşlar, kardan folklor ekibiyle fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/meteorolojiden-30-il-icin-sari-kodlu-uyari-yogun-kar-yagisi-saganak-cig-tehlikesi-ve-firtina-1102686755.html
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102702675_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_93760a88263c85fca9b41375af04912c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kar, sivas, halk oyunu
kar, sivas, halk oyunu

Sivas'ta kardan folklor ekibi oluşturuldu

13:31 13.01.2026
© Faruk KaraSivas'ta kardan folklor ekibi oluşturuldu
Sivas'ta kardan folklor ekibi oluşturuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© Faruk Kara
Abone ol
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan folklor eğitmeni, kardan folklor ekibi oluşturdu.
Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde aşçı olarak çalışan ve aynı zamanda folklor eğitmeni olan Yakup Sezer, ilçede etkili olan kar yağışını eğlenceli hale getirmek için kardan folklor ekibi yaptı.

Kardan folklor ekibi

Sezer, 7 kişilik kardan folklor ekibinin başına fes taktı, bellerine ise kuşak bağladı.
Kardan folklor ekibini arkadaşlarının da desteğiyle yaklaşık 4 saatte yaptığını söyleyen Sezer, "Geçen sene de aynı şekilde kardan halk oyunları ekibi yapmıştım. Güzel bir çalışma oldu, vatandaşların dikkatini çekiyor." dedi.
Bazı vatandaşlar, kardan folklor ekibiyle fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
YAŞAM
Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, sağanak, çığ tehlikesi ve fırtına bekleniyor
06:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала