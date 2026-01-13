Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/ozelden-en-dusuk-emekli-ayligi-cagrisi-madem-bahceli-de-sefalet-maasi-dedi-asgari-ucrete-1102710107.html
Özel'den en düşük emekli aylığı çağrısı: 'Madem Bahçeli de 'sefalet maaşı' dedi, asgari ücrete eşitleyelim'
Özel'den en düşük emekli aylığı çağrısı: 'Madem Bahçeli de 'sefalet maaşı' dedi, asgari ücrete eşitleyelim'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu 20 bin liraya madem ki Sayın Bahçeli de bugün 'sefalet maaşı' dedi, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, 'asla altında... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T17:09+0300
2026-01-13T17:11+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
chp
tbmm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102710294_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_a80f4d4a849e6fdfc201d7e5c4bf1c51.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında en düşük emekliği aylığının yükseltilmesine ilişkin çağrıda bulundu.En düşük emekli aylığı çağrısıAK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik kanun teklifini anımsatan Özel, en düşük emekli aylığıyla 2002 yılında 8 çeyrek altın alınabiliyorken, bugün 2 çeyrek altın bile alınamadığını belirtti. Özel, "Bugün her emekli her ay 6 çeyrek altın kaybediyor. Kusura bakmasın emekliler ve bunu bilsin bütün Türkiye, bir şey nerede kaybedildiyse orada bulunur. Madem 6 çeyrek altını her ay için bir seçim sandığında kaybettik, ilk seçim sandığında gidip orada bulacağız." ifadesini kullandı.Özel, geçen yıl temmuz ayında en düşük emekli aylığı alanların sayısının 3 milyon 700 bin olduğunu, bugün bu sayının 4 milyon 900 bine yükseldiğini vurguladı.'Asgari ücret 39 bin olsun'Asgari ücretin en az 39 bin lira olmasını, en düşük emekli aylığının da asgari ücrete sabitlenmesini teklif ettiklerini hatırlatan Özel, kaynakların etkin kullanılması ve işverene destek verilmesiyle bunun yapılabileceğini dile getirdi.'En düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emekli aylıklarına ilişkin sözlerine işaret eden Özel, tüm muhalefet partilerinin ardından MHP'nin de emekli aylıklarının yükseltilmesine yönelik talebini dile getirdiğini söyledi.Özgür Özel, "Emekliler, MHP de buna 'sefalet' dedikten sonra, herkes samimiyetle lafının arkasında durursa bu Meclis'te artık azınlık değil, çoğunluksunuz. Buradan Sayın Bahçeli'ye, tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iyi bir teklif getirirse Grubumuz iki elini birlikte kaldırıp oy verir." diye konuştu.Aksi durumda her partinin ayrı veya ortak teklif verebileceğini anımsatan Özel, "Bu 20 bin liraya madem ki Sayın Bahçeli de bugün 'sefalet maaşı' dedi, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, 'asla altında olamaz' diyelim, oylarımızı verelim ve emekliyi de Meclisin itibarını da kurtaralım." dedi.En düşük emekli aylığı ne kadar?Ekoonomi yönetiminin yaptığı toplantıda en düşük emekli aylığının 18.939 TL ya da ek zam ile 20 bin 20 TL seviyesine çıkarılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bahceli-abd-baskaninin-savundugu-kuresel-cetelesmedir-1102693528.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102710294_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_a343409c2d6cd268e4675c006cae3bb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, chp, tbmm
özgür özel, chp, tbmm

Özel'den en düşük emekli aylığı çağrısı: 'Madem Bahçeli de 'sefalet maaşı' dedi, asgari ücrete eşitleyelim'

17:09 13.01.2026 (güncellendi: 17:11 13.01.2026)
© Utku UçrakÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© Utku Uçrak
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu 20 bin liraya madem ki Sayın Bahçeli de bugün 'sefalet maaşı' dedi, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, 'asla altında olamaz' diyelim, oylarımızı verelim ve emekliyi de Meclis'in itibarını da kurtaralım." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında en düşük emekliği aylığının yükseltilmesine ilişkin çağrıda bulundu.

En düşük emekli aylığı çağrısı

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik kanun teklifini anımsatan Özel, en düşük emekli aylığıyla 2002 yılında 8 çeyrek altın alınabiliyorken, bugün 2 çeyrek altın bile alınamadığını belirtti. Özel, "Bugün her emekli her ay 6 çeyrek altın kaybediyor. Kusura bakmasın emekliler ve bunu bilsin bütün Türkiye, bir şey nerede kaybedildiyse orada bulunur. Madem 6 çeyrek altını her ay için bir seçim sandığında kaybettik, ilk seçim sandığında gidip orada bulacağız." ifadesini kullandı.
Özel, geçen yıl temmuz ayında en düşük emekli aylığı alanların sayısının 3 milyon 700 bin olduğunu, bugün bu sayının 4 milyon 900 bine yükseldiğini vurguladı.

'Asgari ücret 39 bin olsun'

Asgari ücretin en az 39 bin lira olmasını, en düşük emekli aylığının da asgari ücrete sabitlenmesini teklif ettiklerini hatırlatan Özel, kaynakların etkin kullanılması ve işverene destek verilmesiyle bunun yapılabileceğini dile getirdi.

'En düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emekli aylıklarına ilişkin sözlerine işaret eden Özel, tüm muhalefet partilerinin ardından MHP'nin de emekli aylıklarının yükseltilmesine yönelik talebini dile getirdiğini söyledi.
Özgür Özel, "Emekliler, MHP de buna 'sefalet' dedikten sonra, herkes samimiyetle lafının arkasında durursa bu Meclis'te artık azınlık değil, çoğunluksunuz. Buradan Sayın Bahçeli'ye, tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iyi bir teklif getirirse Grubumuz iki elini birlikte kaldırıp oy verir." diye konuştu.
Aksi durumda her partinin ayrı veya ortak teklif verebileceğini anımsatan Özel, "Bu 20 bin liraya madem ki Sayın Bahçeli de bugün 'sefalet maaşı' dedi, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, 'asla altında olamaz' diyelim, oylarımızı verelim ve emekliyi de Meclisin itibarını da kurtaralım." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
POLİTİKA
Bahçeli: ABD Başkanı'nın savunduğu, küresel çeteleşmedir
10:52

En düşük emekli aylığı ne kadar?

Ekoonomi yönetiminin yaptığı toplantıda en düşük emekli aylığının 18.939 TL ya da ek zam ile 20 bin 20 TL seviyesine çıkarılmasına karar verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала