https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/ozelden-en-dusuk-emekli-ayligi-cagrisi-madem-bahceli-de-sefalet-maasi-dedi-asgari-ucrete-1102710107.html

Özel'den en düşük emekli aylığı çağrısı: 'Madem Bahçeli de 'sefalet maaşı' dedi, asgari ücrete eşitleyelim'

Özel'den en düşük emekli aylığı çağrısı: 'Madem Bahçeli de 'sefalet maaşı' dedi, asgari ücrete eşitleyelim'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu 20 bin liraya madem ki Sayın Bahçeli de bugün 'sefalet maaşı' dedi, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, 'asla altında... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T17:09+0300

2026-01-13T17:09+0300

2026-01-13T17:11+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

chp

tbmm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102710294_0:0:3141:1768_1920x0_80_0_0_a80f4d4a849e6fdfc201d7e5c4bf1c51.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında en düşük emekliği aylığının yükseltilmesine ilişkin çağrıda bulundu.En düşük emekli aylığı çağrısıAK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına yönelik kanun teklifini anımsatan Özel, en düşük emekli aylığıyla 2002 yılında 8 çeyrek altın alınabiliyorken, bugün 2 çeyrek altın bile alınamadığını belirtti. Özel, "Bugün her emekli her ay 6 çeyrek altın kaybediyor. Kusura bakmasın emekliler ve bunu bilsin bütün Türkiye, bir şey nerede kaybedildiyse orada bulunur. Madem 6 çeyrek altını her ay için bir seçim sandığında kaybettik, ilk seçim sandığında gidip orada bulacağız." ifadesini kullandı.Özel, geçen yıl temmuz ayında en düşük emekli aylığı alanların sayısının 3 milyon 700 bin olduğunu, bugün bu sayının 4 milyon 900 bine yükseldiğini vurguladı.'Asgari ücret 39 bin olsun'Asgari ücretin en az 39 bin lira olmasını, en düşük emekli aylığının da asgari ücrete sabitlenmesini teklif ettiklerini hatırlatan Özel, kaynakların etkin kullanılması ve işverene destek verilmesiyle bunun yapılabileceğini dile getirdi.'En düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emekli aylıklarına ilişkin sözlerine işaret eden Özel, tüm muhalefet partilerinin ardından MHP'nin de emekli aylıklarının yükseltilmesine yönelik talebini dile getirdiğini söyledi.Özgür Özel, "Emekliler, MHP de buna 'sefalet' dedikten sonra, herkes samimiyetle lafının arkasında durursa bu Meclis'te artık azınlık değil, çoğunluksunuz. Buradan Sayın Bahçeli'ye, tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iyi bir teklif getirirse Grubumuz iki elini birlikte kaldırıp oy verir." diye konuştu.Aksi durumda her partinin ayrı veya ortak teklif verebileceğini anımsatan Özel, "Bu 20 bin liraya madem ki Sayın Bahçeli de bugün 'sefalet maaşı' dedi, emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim, 'asla altında olamaz' diyelim, oylarımızı verelim ve emekliyi de Meclisin itibarını da kurtaralım." dedi.En düşük emekli aylığı ne kadar?Ekoonomi yönetiminin yaptığı toplantıda en düşük emekli aylığının 18.939 TL ya da ek zam ile 20 bin 20 TL seviyesine çıkarılmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bahceli-abd-baskaninin-savundugu-kuresel-cetelesmedir-1102693528.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, chp, tbmm