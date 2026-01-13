Bahçeli: ABD Başkanı'nın savunduğu, küresel çeteleşmedir

İran'da para birimi rekor düzeyde değer kaybetti. Protestolar ülke geneline yayıldı. Bu madalyonun bir yüzü, diğer yüzü İran'a yönelik emperyalist provokasyonlar. Dikkatle bakılması gerek bu yüzüdür. Şiddet olaylarında çok kişi hayatını kaybetti. İran'ın huzursuzluğu Türkiye'yi her açıdan tehdit etmektedir. siyaseti ve toprak bütünlüğü, Türkiye için hayat memat konusu. Hangi planların uygulamaya geçtiğini, nasıl bir İran'ın hedeflendiğini parktaki çocuklar bile bilir. İran'ı felç etmek için operasyon yapan mihrakların hüviyetleri belli, hedefleri bilinmektedir. Gezi Parkı olayları ile İran'daki olaylar arasındaki benzerlikler üzerine düşünmeliyiz. ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırı pozisyonuna geçmesi, doğrudan müdahale amacıyla ülkenin karışmasını gözlemlemeleri ve temin etmeleri, küresel savaşa yaklaşmaktır.