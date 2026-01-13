https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bahceli-abd-baskaninin-savundugu-kuresel-cetelesmedir-1102693528.html
Bahçeli: ABD Başkanı'nın savunduğu, küresel çeteleşmedir
Bahçeli: ABD Başkanı'nın savunduğu, küresel çeteleşmedir
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısındaki konuşmasında ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını eleştirdi. Bahçeli, "ABD Başkanı'nın savunduğu... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T10:52+0300
2026-01-13T10:52+0300
2026-01-13T11:08+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ed46485ec3b59eec8395645c05dd14c9.jpg
MHP lideri Bahçeli MHP Grup Toplantısında gündeme dair konulara değindi, Trump'ın açıklamalarını eleştirdi. Bahçeli küresel risklere şöyle dikkat çekti:Venezuela eleştirisi: Sırada Grönland var'Gerçek hasta adam ABD'dir'İran'daki protestolar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c8a1c781613bc7b1609dd79069a628e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bahçeli, bahçeli tbmm, bahçeli grup toplantısı, bahçeli son dakika
bahçeli, bahçeli tbmm, bahçeli grup toplantısı, bahçeli son dakika
Bahçeli: ABD Başkanı'nın savunduğu, küresel çeteleşmedir
10:52 13.01.2026 (güncellendi: 11:08 13.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısındaki konuşmasında ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını eleştirdi. Bahçeli, "ABD Başkanı'nın savunduğu, küresel çeteleşmedir, vandallıktır, şiddet ve silaha dayanan siyasetin kıtaları abluka altına almasıdır" dedi.
MHP lideri Bahçeli MHP Grup Toplantısında gündeme dair konulara değindi, Trump'ın açıklamalarını eleştirdi.
Bahçeli küresel risklere şöyle dikkat çekti:
Bir gazetecinin 'küresel yetkilerinizin herhangi bir kısıtlaması var mı' sorusuna Trump, 'kendi ahlakım kendi aklım, beni durdurabilecek tek şey bu' dedi. Devlet mi hukukun ürünü yoksa devlet mi hukukun sonucudur. Siyaset felsefecileri bu soruya çok kafa yormuştur. Uluslararası hukuk ölümcül darbe aldı. Gücü yeten yetene mantığı yaygınlaştı. ABD Başkanı'nın savunduğu, küresel çeteleşmedir, vandallıktır, şiddet ve silaha dayanan siyasetin kıtaları abluka altına almasıdır. ABD'nin dünyayı ateşe sürüklediği inkar edilemez.
Venezuela eleştirisi: Sırada Grönland var
Venezuela komplosu yalnızca bir testtir, şimdi sırayı Grönland almıştır. Trump'ın açıklamaları şuursuzun dayatmasından başka bir şey değil. NATO üyesi ülkenin topraklarına NATO üyesi ülkesinin çökme planı nasıl açıklanacak?
'Gerçek hasta adam ABD'dir'
19. yy'de Osmanlı İmparatorluğu'na hasta adam yaftası vurmuşlardı, bugünün dünyasına gerçek hasta adam ABD'dir
İran'da para birimi rekor düzeyde değer kaybetti. Protestolar ülke geneline yayıldı. Bu madalyonun bir yüzü, diğer yüzü İran'a yönelik emperyalist provokasyonlar. Dikkatle bakılması gerek bu yüzüdür. Şiddet olaylarında çok kişi hayatını kaybetti. İran'ın huzursuzluğu Türkiye'yi her açıdan tehdit etmektedir. siyaseti ve toprak bütünlüğü, Türkiye için hayat memat konusu. Hangi planların uygulamaya geçtiğini, nasıl bir İran'ın hedeflendiğini parktaki çocuklar bile bilir. İran'ı felç etmek için operasyon yapan mihrakların hüviyetleri belli, hedefleri bilinmektedir. Gezi Parkı olayları ile İran'daki olaylar arasındaki benzerlikler üzerine düşünmeliyiz. ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırı pozisyonuna geçmesi, doğrudan müdahale amacıyla ülkenin karışmasını gözlemlemeleri ve temin etmeleri, küresel savaşa yaklaşmaktır.