https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/en-dusuk-emekli-maasi-belli-oldu-1102610765.html
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranlarını ve yeni en düşük emekli aylığını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle... 09.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-09T11:34+0300
2026-01-09T11:34+0300
2026-01-09T12:30+0300
ekonomi̇
abdullah güler
en düşük emekli maaşı
emekli maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085491368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fef2eb1f7ab3f50d3bf8bdd69ea25d00.jpg
AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ve en düşük emekli maaşına ilişkin detayları paylaştı.Güler, emeklilerin gelir seviyesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:Site yönetimlerine düzenlemeAK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, "Site yönetiminde yaşanan keyfiliği sonlandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullanarak, "Site yönetiminde karar nisabını 4/5 yerine 3/4 olarak uyguluyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-yarin-tbmmye-sunulacak-1102587619.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085491368_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_46b13bab3dee15c79411f503b783b904.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli, en düşük emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı son dakika, 2025 en düşük emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 2025, emekli maaşı ne kadar, ssk emekli zammı 2026 son dakika, son dakika emekli maaşı, emekli maaşı ne kadar oldu 2026, en düşük emekli aylığı, en düşük emekli maaşı 2026, emekli zammı son dakika
emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli, en düşük emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı son dakika, 2025 en düşük emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 2025, emekli maaşı ne kadar, ssk emekli zammı 2026 son dakika, son dakika emekli maaşı, emekli maaşı ne kadar oldu 2026, en düşük emekli aylığı, en düşük emekli maaşı 2026, emekli zammı son dakika
En düşük emekli maaşı belli oldu
11:34 09.01.2026 (güncellendi: 12:30 09.01.2026)
AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranlarını ve yeni en düşük emekli aylığını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilecek.
AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ve en düşük emekli maaşına ilişkin detayları paylaştı.
Güler, emeklilerin gelir seviyesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak; memur emekli aylıkları (Emekli Sandığı) ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır. Buna göre 2026 yılı itibariyle SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 12,19 oranında; memur emekli aylıkları ise (Emekli Sandığı) yüzde 6,85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam yüzde 18,60 oranında artırılmaktadır. Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararı uyarınca da taban aylık katsayısına bir katsayısının ilave edilmesiyle oluşan taban aylık artışı da aylıklara ayrıca yansıtılacak ve 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacaktır. Bununla birlikte halen 16 bin 881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde, yaklaşık Emekli Sandığı'ndan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18,48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak 2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır."
Site yönetimlerine düzenleme
AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, "Site yönetiminde yaşanan keyfiliği sonlandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullanarak, "Site yönetiminde karar nisabını 4/5 yerine 3/4 olarak uyguluyoruz." dedi.