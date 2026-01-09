https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/en-dusuk-emekli-maasi-belli-oldu-1102610765.html

En düşük emekli maaşı belli oldu

En düşük emekli maaşı belli oldu

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranlarını ve yeni en düşük emekli aylığını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle... 09.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-09T11:34+0300

2026-01-09T11:34+0300

2026-01-09T12:30+0300

ekonomi̇

abdullah güler

en düşük emekli maaşı

emekli maaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085491368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fef2eb1f7ab3f50d3bf8bdd69ea25d00.jpg

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında emekli aylıklarına yapılacak zam oranları ve en düşük emekli maaşına ilişkin detayları paylaştı.Güler, emeklilerin gelir seviyesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:Site yönetimlerine düzenlemeAK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, "Site yönetiminde yaşanan keyfiliği sonlandırmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullanarak, "Site yönetiminde karar nisabını 4/5 yerine 3/4 olarak uyguluyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-yarin-tbmmye-sunulacak-1102587619.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli, en düşük emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı son dakika, 2025 en düşük emekli maaşı, en düşük emekli maaşı 2025, emekli maaşı ne kadar, ssk emekli zammı 2026 son dakika, son dakika emekli maaşı, emekli maaşı ne kadar oldu 2026, en düşük emekli aylığı, en düşük emekli maaşı 2026, emekli zammı son dakika