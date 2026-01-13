Merakla beklenen o soruyu yanıtladı: Beyaz Show geri mi geliyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/merakla-beklenen-o-soruyu-yanitladi-beyaz-show-geri-mi-geliyor-1102690134.html
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, 'Beyaz Show geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi. 13.01.2026
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yarışma programıyla uzun bir aradan sonra ekranlara dönmesi akıllara 'Beyaz Show geri mi dönecek?' sorusunu getirdi. Ünlü ismin programda söylediği, "Beyaz Show da devam etsin mi? O da olacak, bu yarışma da" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'O da olacak bu da olacak'‘Beyaz’la Joker’ isimli yeni yarışma programıyla ekranlara dönen Beyazıt Öztürk hayranlarına müjde verdi. Ünlü şovmen yarışmanın pazar günü yayınlanan yeni bölümünde 1996-2018 yılları arasında sunuculuğunu üstlendiği ‘Beyaz Show’un yeniden ekranlara döneceğini duyurdu. Öztürk, “Yıllarca Beyaz Show yaptım, harika oldu. Devam etsin mi o da?” sorusunu yöneltti ve "O da olacak, bu da olacak" dedi. Öztürk'ün bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
'O da olacak bu da olacak'
