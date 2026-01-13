https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/merakla-beklenen-o-soruyu-yanitladi-beyaz-show-geri-mi-geliyor-1102690134.html

Merakla beklenen o soruyu yanıtladı: Beyaz Show geri mi geliyor?

Merakla beklenen o soruyu yanıtladı: Beyaz Show geri mi geliyor?

Sputnik Türkiye

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, 'Beyaz Show geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T09:47+0300

2026-01-13T09:47+0300

2026-01-13T09:48+0300

yaşam

beyazıt öztürk

beyaz show

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102012/33/1020123399_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7ac6812d7556ba6afdb1fa4e9679dea7.jpg

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yarışma programıyla uzun bir aradan sonra ekranlara dönmesi akıllara 'Beyaz Show geri mi dönecek?' sorusunu getirdi. Ünlü ismin programda söylediği, "Beyaz Show da devam etsin mi? O da olacak, bu yarışma da" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'O da olacak bu da olacak'‘Beyaz’la Joker’ isimli yeni yarışma programıyla ekranlara dönen Beyazıt Öztürk hayranlarına müjde verdi. Ünlü şovmen yarışmanın pazar günü yayınlanan yeni bölümünde 1996-2018 yılları arasında sunuculuğunu üstlendiği ‘Beyaz Show’un yeniden ekranlara döneceğini duyurdu. Öztürk, “Yıllarca Beyaz Show yaptım, harika oldu. Devam etsin mi o da?” sorusunu yöneltti ve "O da olacak, bu da olacak" dedi. Öztürk'ün bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/beyazit-ozturk-ekranlara-geri-donuyor-nasil-bir-format-olacak-1101836174.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyazıt öztürk, beyaz show