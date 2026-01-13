Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/merakla-beklenen-o-soruyu-yanitladi-beyaz-show-geri-mi-geliyor-1102690134.html
Merakla beklenen o soruyu yanıtladı: Beyaz Show geri mi geliyor?
Merakla beklenen o soruyu yanıtladı: Beyaz Show geri mi geliyor?
Sputnik Türkiye
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, 'Beyaz Show geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T09:47+0300
2026-01-13T09:48+0300
yaşam
beyazıt öztürk
beyaz show
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102012/33/1020123399_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7ac6812d7556ba6afdb1fa4e9679dea7.jpg
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yarışma programıyla uzun bir aradan sonra ekranlara dönmesi akıllara 'Beyaz Show geri mi dönecek?' sorusunu getirdi. Ünlü ismin programda söylediği, "Beyaz Show da devam etsin mi? O da olacak, bu yarışma da" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 'O da olacak bu da olacak'‘Beyaz’la Joker’ isimli yeni yarışma programıyla ekranlara dönen Beyazıt Öztürk hayranlarına müjde verdi. Ünlü şovmen yarışmanın pazar günü yayınlanan yeni bölümünde 1996-2018 yılları arasında sunuculuğunu üstlendiği ‘Beyaz Show’un yeniden ekranlara döneceğini duyurdu. Öztürk, “Yıllarca Beyaz Show yaptım, harika oldu. Devam etsin mi o da?” sorusunu yöneltti ve "O da olacak, bu da olacak" dedi. Öztürk'ün bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/beyazit-ozturk-ekranlara-geri-donuyor-nasil-bir-format-olacak-1101836174.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102012/33/1020123399_202:0:970:576_1920x0_80_0_0_b32fafbf0b39533e592e3990d9445e22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beyazıt öztürk, beyaz show
beyazıt öztürk, beyaz show

Merakla beklenen o soruyu yanıtladı: Beyaz Show geri mi geliyor?

09:47 13.01.2026 (güncellendi: 09:48 13.01.2026)
© AABeyazıt Öztürk
Beyazıt Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© AA
Abone ol
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, 'Beyaz Show geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi.
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yarışma programıyla uzun bir aradan sonra ekranlara dönmesi akıllara 'Beyaz Show geri mi dönecek?' sorusunu getirdi. Ünlü ismin programda söylediği, "Beyaz Show da devam etsin mi? O da olacak, bu yarışma da" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'O da olacak bu da olacak'

‘Beyaz’la Joker’ isimli yeni yarışma programıyla ekranlara dönen Beyazıt Öztürk hayranlarına müjde verdi. Ünlü şovmen yarışmanın pazar günü yayınlanan yeni bölümünde 1996-2018 yılları arasında sunuculuğunu üstlendiği ‘Beyaz Show’un yeniden ekranlara döneceğini duyurdu. Öztürk, “Yıllarca Beyaz Show yaptım, harika oldu. Devam etsin mi o da?” sorusunu yöneltti ve "O da olacak, bu da olacak" dedi. Öztürk'ün bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Beyazıt Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2025
YAŞAM
Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor: Nasıl bir format olacak?
16 Aralık 2025, 09:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала