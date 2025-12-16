https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/beyazit-ozturk-ekranlara-geri-donuyor-nasil-bir-format-olacak-1101836174.html
Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor: Nasıl bir format olacak?
Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor: Nasıl bir format olacak?
Türkiye'nin yıllara damga vurmuş sevilen talk show programı Beyaz Show programı ile tanınan Beyazıt Öztürk yeni bir formatla ekranlara geri dönüyor. Duyuru... 16.12.2025
2025-12-16T09:37+0300
2025-12-16T09:37+0300
2025-12-16T09:37+0300
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda 2018'den beri yayınlanmayan Beyaz Show'un tekrar başlayacağını müjdelemişti.Beyaz duyurmuştuKonuyla ilgili "Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım 'en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" açıklamasını yapan Öztürk, tarih olarak da yeni sezonu işaret etmişti.İçerik ve format bilinmiyorGelişmeye dair resmi duyuru Kanal D tarafından yapıldı. Açıklamanın Beyaz Show programının geri dönüşü ile ilgili olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. 'Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor?' soruları sosyal medyada yeniden gündeme gelse de Beyazıt Öztürk'ün nasıl bir formatla izleyici karşısına çıkacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor: Nasıl bir format olacak?
Türkiye'nin yıllara damga vurmuş sevilen talk show programı Beyaz Show programı ile tanınan Beyazıt Öztürk yeni bir formatla ekranlara geri dönüyor. Duyuru Kanal D resmi hesaplarından yapıldı
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda 2018'den beri yayınlanmayan Beyaz Show'un tekrar başlayacağını müjdelemişti.
Konuyla ilgili "Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım 'en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" açıklamasını yapan Öztürk, tarih olarak da yeni sezonu işaret etmişti.
İçerik ve format bilinmiyor
Gelişmeye dair resmi duyuru Kanal D tarafından yapıldı. Açıklamanın Beyaz Show programının geri dönüşü ile ilgili olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. 'Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor?' soruları sosyal medyada yeniden gündeme gelse de Beyazıt Öztürk'ün nasıl bir formatla izleyici karşısına çıkacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.