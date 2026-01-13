Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/galatasaray-fethiyeden-3-puanla-dondu-1102715916.html
Galatasaray, Fethiye'den 3 puanla döndü
Galatasaray, Fethiye'den 3 puanla döndü
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fethiyespor’u 2-1 mağlup etti. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T22:44+0300
2026-01-13T22:44+0300
spor
galatasaray
fethiye
maç
maç yayını
tarihi maç
ziraat türkiye kupası
türkiye ziraat kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102715612_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_852a3377a8a9f812ad07a812fa9b8a84.jpg
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'la deplasmanda karşılaştı.İlk yarısı golsüz geçen mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle öne geçti. 80. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Galatasaray, maçın son dakikalarında kalesinde gol görse de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Bu sonuçla Galatasaray, grupta 3 puanı elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/pfdk-sevkleri-aciklandi-listede-fenerbahce-ve-galatasaraydan-3-yildiz-isim-yer-aldi-1102714623.html
fethiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102715612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1154742cdaebe4e47fcf5fc5a9d1f246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, fethiye, maç, maç yayını, tarihi maç, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası
galatasaray, fethiye, maç, maç yayını, tarihi maç, ziraat türkiye kupası, türkiye ziraat kupası

Galatasaray, Fethiye'den 3 puanla döndü

22:44 13.01.2026
© AA / Orhan ÇiçekGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© AA / Orhan Çiçek
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fethiyespor’u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'la deplasmanda karşılaştı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle öne geçti. 80. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Galatasaray, maçın son dakikalarında kalesinde gol görse de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Galatasaray, grupta 3 puanı elde etti.
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
SPOR
PFDK sevkleri açıklandı: Listede Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 3 yıldız isim yer aldı
21:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала