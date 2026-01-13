Galatasaray, Fethiye'den 3 puanla döndü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/galatasaray-fethiyeden-3-puanla-dondu-1102715916.html
13.01.2026
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'la deplasmanda karşılaştı.İlk yarısı golsüz geçen mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle öne geçti. 80. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Galatasaray, maçın son dakikalarında kalesinde gol görse de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.Bu sonuçla Galatasaray, grupta 3 puanı elde etti.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'la deplasmanda karşılaştı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın golüyle öne geçti. 80. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Galatasaray, maçın son dakikalarında kalesinde gol görse de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Galatasaray, grupta 3 puanı elde etti.