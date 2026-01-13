https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/cumhurbaskani-erdogan-turkler-araplar-kurtler-arasindaki-kardesligin-bozulmasina-izin-veremeyiz-1102693952.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısında son gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye'de kalıcı... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ile Terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiği öğrenildi. Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek bir durumun oluşmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi.Habertürk'ün haberine göre, Halep’in, YPG unsurlarından temizlenmesinin Suriye’de kalıcı barış, huzur ve güvenliğin tesisi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terör örgütünün Suriye’deki uzantısının maksimalist ve irrasyonel taleplerine rağmen, Suriye hükümetinin kuşatıcı bir anlayışla hareket ettiğini, bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söylediği aktarıldı.Tahriklere karşı dikkatli olmalıyız vurgusuKomşuluk hukukunun altını çizen Erdoğan'ın; "Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz, süreci hassasiyetle yönetmeliyiz, tahriklere karşı dikkatli olmalıyız" dediği öğrenildi. "Halep’teki son gelişmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat sunduğunu" dile getiren Erdoğan’ın, Türkiye’nin bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladığı belirtildi.

