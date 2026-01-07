Erdoğan: Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bölüşüm kavgasının ortasındayız

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-ailesi-her-gecen-gun-gucleniyor-yeni-katilimlarla-saflarini-1102547885.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki su kesintilerine ilişkin "Ne yapacaksak tüm Türkiye için yapacağız. Başkent Ankara'ya haftalardır su veremeyen... 07.01.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın ilk mesajı AK Parti'ye yeni katılan isimlere yönelik oldu. Erdoğan, 'AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor' dedi. Erdoğan'dan 2025 yılı değerlendirmesiAnkara'ya su eleştirisiErdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini taktı. Erdoğan ilk olarak İsa Mesih Şahin'e rozetini taktı.İrfan Karatutlu'ya da AK Parti rozeti takıldı.
12:35 07.01.2026 (güncellendi: 13:46 07.01.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki su kesintilerine ilişkin "Ne yapacaksak tüm Türkiye için yapacağız. Başkent Ankara'ya haftalardır su veremeyen beceriksizlerin insafına bırakmamak için yapacağız." dedi. Erdoğan ayrıca "Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bölüşüm kavgasının ortasındayız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın ilk mesajı AK Parti'ye yeni katılan isimlere yönelik oldu. Erdoğan, 'AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor' dedi.
Birazdan rozetlerini takacağımız milletvekillerimize aramıza hoşgeldiniz diyorum. Bizim kapımız ülkesine hizmet etmek isteyenlere açıktır, daima açık olacaktır.
Erdoğan'dan 2025 yılı değerlendirmesi
Kriz çatışma savaş, dünyanın birçok yerinde eksik olmadı biz milletin emanetine sahip çıktık. Hassas süreçlerde Türkiye'nin çıkarlarına halel getirmedik. Krizin eksik olmadığı 2025 yılına çok başarılı bir sınav verdik. Milletimizin başını yere eğdirmedik. Unutmayın 2026 yılı Türkiye için reform yılı olacak.
Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bölüşüm kavgasının ortasındayız. Dalga boyu giderek artan küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak kadro AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Güçlü Türkiye güvencesi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Ne yapacaksak tüm Türkiye için yapacağız. Başkent Ankara'ya haftalardır su veremeyen beceriksizlerin insafına bırakmamak için yapacağız.
Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini taktı. Erdoğan ilk olarak İsa Mesih Şahin'e rozetini taktı.
İrfan Karatutlu'ya da AK Parti rozeti takıldı.