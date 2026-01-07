https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-ailesi-her-gecen-gun-gucleniyor-yeni-katilimlarla-saflarini-1102547885.html

Erdoğan: Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bölüşüm kavgasının ortasındayız

Erdoğan: Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bölüşüm kavgasının ortasındayız

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki su kesintilerine ilişkin "Ne yapacaksak tüm Türkiye için yapacağız. Başkent Ankara'ya haftalardır su veremeyen... 07.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-07T12:35+0300

2026-01-07T12:35+0300

2026-01-07T13:46+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

meclis

terörsüz türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/13/1101118860_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_7f7eb6e1d5f2ecad4c5d8730569c3c53.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın ilk mesajı AK Parti'ye yeni katılan isimlere yönelik oldu. Erdoğan, 'AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor' dedi. Erdoğan'dan 2025 yılı değerlendirmesiAnkara'ya su eleştirisiErdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini taktı. Erdoğan ilk olarak İsa Mesih Şahin'e rozetini taktı.İrfan Karatutlu'ya da AK Parti rozeti takıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260107/ak-partiye-gecisler-suruyor-erdogan-bugun-3-vekilin-daha-rozetini-takacak-1102543231.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erdoğan