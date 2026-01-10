https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/yeni-arastirma-uyardi-7-saatten-az-uyku-yasam-suresini-kisaltabilir-1102636262.html

Yeni araştırma uyardı: 7 saatten az uyku yaşam süresini kısaltabilir

Yeni yapılan bir araştırma sonucunda yetersiz uykunun, yalnızca günlük yorgunlukla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda yaşam süresi üzerinde de belirleyici bir rol oynayabildiği ortaya koyuldu. Oregon Health & Science Üniversitesi (OHSU) tarafından yürütülen yeni bir araştırma, düzenli olarak 7 saatten az uyuyan bireylerde yaşam beklentisinin anlamlı biçimde daha düşük olduğunu gösterdi.Araştırmacılar, ABD genelinde ilçe bazında yaşam beklentisi verilerini, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) 2019–2025 yılları arasında topladığı kapsamlı anketlerle karşılaştırdı. Analizlerde uyku süresi, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve sosyal izolasyon gibi yaşam tarzı faktörleriyle birlikte değerlendirildi.Yetersiz uyku yaşam süresini beslenmeden daha çok etkiliyorSonuçlar, yetersiz uykunun yaşam süresiyle olan ilişkisinin, sağlıksız beslenme ya da hareketsiz yaşamdan daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Çalışmada yalnızca sigara kullanımının, yaşam beklentisi üzerinde uykudan daha güçlü bir etkiye sahip olduğu belirtildi.OHSU Öğretim Üyesi Andrew McHill, bulguların kendileri için bile şaşırtıcı olduğunu ifade etti. McHill, uykunun uzun süredir önemli bir sağlık unsuru olarak bilindiğini ancak bu kadar güçlü bir ilişki beklemediklerini vurguladı.Araştırmada, uzmanların yeterli uyku önerileri doğrultusunda gecede en az 7 saat olarak tanımlandı.Araştırmacılar, uykunun kalp sağlığı, bağışıklık sistemi ve beyin fonksiyonları üzerindeki rolüne dikkat çekerek, uyku süresinin beslenme ve egzersiz kadar öncelikli ele alınması gerektiğini belirtti. Bulgular, bilimsel dergi SLEEP Advances’ta yayımlandı.

