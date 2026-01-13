Türkiye
Beyaz Saray'dan gizemli paylaşım: Trump Grönland haritası önünde, 'Takipte kalın' mesajı
Beyaz Saray’dan gizemli paylaşım: Trump Grönland haritası önünde, 'Takipte kalın' mesajı
Sputnik Türkiye
13.01.2026
dünya
abd
grönland
abd
twitter
washington
haberler
x
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Paylaşım, X (eski Twitter) üzerinden yapılırken, mesajın tonu ve içeriği “gizemli” bulunarak sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Paylaşımda, “Durumu takip etmek için tıklayın” ifadesi yer aldı.Trump: Grönland 'ulusal güvenlik' için kritikTrump, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.Trump, Grönland’ın ulusal güvenlik ve “özgür dünyanın savunması” açısından kilit önemde olduğunu savunuyor.Grönland’dan net yanıt: 'Satılık değil'Trump’ın çıkışlarına Grönland cephesinden ise sert yanıt geldi. Eski Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve “asla satılmayacağını” açıklamıştı.Askeri güç tartışması: Trump kesin taahhüt vermediÖte yandan Trump, ABD’nin Grönland üzerinde kontrol sağlamak için askeri güç kullanmayacağına dair kesin bir taahhütte bulunmayı reddetti. Bu tutum, Washington’un Grönland’a yönelik yaklaşımının yalnızca diplomatik ve ekonomik araçlarla sınırlı kalmayabileceği yorumlarına yol açtı.
11:01 13.01.2026
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Paylaşım, X (eski Twitter) üzerinden yapılırken, mesajın tonu ve içeriği “gizemli” bulunarak sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Paylaşımda, “Durumu takip etmek için tıklayın” ifadesi yer aldı.

Trump: Grönland 'ulusal güvenlik' için kritik

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.
Trump, Grönland’ın ulusal güvenlik ve “özgür dünyanın savunması” açısından kilit önemde olduğunu savunuyor.

Grönland’dan net yanıt: 'Satılık değil'

Trump’ın çıkışlarına Grönland cephesinden ise sert yanıt geldi. Eski Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve “asla satılmayacağını” açıklamıştı.

Askeri güç tartışması: Trump kesin taahhüt vermedi

Öte yandan Trump, ABD’nin Grönland üzerinde kontrol sağlamak için askeri güç kullanmayacağına dair kesin bir taahhütte bulunmayı reddetti. Bu tutum, Washington’un Grönland’a yönelik yaklaşımının yalnızca diplomatik ve ekonomik araçlarla sınırlı kalmayabileceği yorumlarına yol açtı.
