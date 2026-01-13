https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/beyaz-saraydan-gizemli-paylasim-trump-gronland-haritasi-onunde-takipte-kalin-mesaji-1102694298.html

Beyaz Saray’dan gizemli paylaşım: Trump Grönland haritası önünde, 'Takipte kalın' mesajı

Beyaz Saray’dan gizemli paylaşım: Trump Grönland haritası önünde, 'Takipte kalın' mesajı

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı. X’te yapılan paylaşımda... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T11:01+0300

2026-01-13T11:01+0300

2026-01-13T11:01+0300

dünya

abd

grönland

abd

twitter

washington

haberler

x

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102661637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_049bbdee0a2b9776d1c232afce2f33e1.jpg

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Paylaşım, X (eski Twitter) üzerinden yapılırken, mesajın tonu ve içeriği “gizemli” bulunarak sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Paylaşımda, “Durumu takip etmek için tıklayın” ifadesi yer aldı.Trump: Grönland 'ulusal güvenlik' için kritikTrump, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.Trump, Grönland’ın ulusal güvenlik ve “özgür dünyanın savunması” açısından kilit önemde olduğunu savunuyor.Grönland’dan net yanıt: 'Satılık değil'Trump’ın çıkışlarına Grönland cephesinden ise sert yanıt geldi. Eski Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve “asla satılmayacağını” açıklamıştı.Askeri güç tartışması: Trump kesin taahhüt vermediÖte yandan Trump, ABD’nin Grönland üzerinde kontrol sağlamak için askeri güç kullanmayacağına dair kesin bir taahhütte bulunmayı reddetti. Bu tutum, Washington’un Grönland’a yönelik yaklaşımının yalnızca diplomatik ve ekonomik araçlarla sınırlı kalmayabileceği yorumlarına yol açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/cinden-abdye-iran-resti-misilleme-yapariz-uyarisi-geldi-1102694099.html

abd

grönland

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, grönland, abd, twitter , washington, haberler, x