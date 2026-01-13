https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/beyaz-saraydan-gizemli-paylasim-trump-gronland-haritasi-onunde-takipte-kalin-mesaji-1102694298.html
Beyaz Saray'dan gizemli paylaşım: Trump Grönland haritası önünde, 'Takipte kalın' mesajı
Beyaz Saray’dan gizemli paylaşım: Trump Grönland haritası önünde, 'Takipte kalın' mesajı
13.01.2026
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Paylaşım, X (eski Twitter) üzerinden yapılırken, mesajın tonu ve içeriği “gizemli” bulunarak sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Paylaşımda, “Durumu takip etmek için tıklayın” ifadesi yer aldı.Trump: Grönland 'ulusal güvenlik' için kritikTrump, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland’ın stratejik konumunu gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini defalarca dile getirmişti.Trump, Grönland’ın ulusal güvenlik ve “özgür dünyanın savunması” açısından kilit önemde olduğunu savunuyor.Grönland’dan net yanıt: 'Satılık değil'Trump’ın çıkışlarına Grönland cephesinden ise sert yanıt geldi. Eski Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve “asla satılmayacağını” açıklamıştı.Askeri güç tartışması: Trump kesin taahhüt vermediÖte yandan Trump, ABD’nin Grönland üzerinde kontrol sağlamak için askeri güç kullanmayacağına dair kesin bir taahhütte bulunmayı reddetti. Bu tutum, Washington’un Grönland’a yönelik yaklaşımının yalnızca diplomatik ve ekonomik araçlarla sınırlı kalmayabileceği yorumlarına yol açtı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak dikkat çeken bir mesaj yayımladı. X’te yapılan paylaşımda “Durumu takip etmek için tıklayın” denildi. Trump, Grönland’ın stratejik önemini vurgulayarak adanın ABD’nin parçası olması gerektiğini savunuyor.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland haritası önünde çekilmiş fotoğrafını yayımladı. Paylaşım, X (eski Twitter) üzerinden yapılırken, mesajın tonu ve içeriği “gizemli” bulunarak sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Paylaşımda, “Durumu takip etmek için tıklayın” ifadesi yer aldı.
Trump: Grönland 'ulusal güvenlik' için kritik
Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland’ın stratejik konumunu
gerekçe göstererek adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini
defalarca dile getirmişti.
Trump, Grönland’ın ulusal güvenlik ve “özgür dünyanın savunması” açısından kilit önemde olduğunu savunuyor.
Grönland’dan net yanıt: 'Satılık değil'
Trump’ın çıkışlarına Grönland cephesinden ise sert yanıt geldi. Eski Grönland Başbakanı Mute Egede, adanın satılık olmadığını ve “asla satılmayacağını” açıklamıştı.
Askeri güç tartışması: Trump kesin taahhüt vermedi
Öte yandan Trump, ABD’nin Grönland üzerinde kontrol sağlamak için askeri güç kullanmayacağına
dair kesin bir taahhütte bulunmayı reddetti. Bu tutum, Washington’un
Grönland’a yönelik yaklaşımının yalnızca diplomatik ve ekonomik araçlarla sınırlı kalmayabileceği yorumlarına yol açtı.