Çin’den ABD’ye İran resti: 'Misilleme yaparız' uyarısı geldi
Çin’den ABD’ye İran resti: 'Misilleme yaparız' uyarısı geldi
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağı açıklamasına sert tepki verdi. Sözcü... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran ile ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi uygulama kararına karşı misilleme uyarısında bulundu. Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin’in meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu belirtti.Trump duyurdu: İran’la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergiABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial platformundan yaptığı açıklamada, İran’la iş yapan tüm ülkelere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.Trump’ın açıklamasında, İran’la ticaret yapan ülkelerin ABD ile yürüttükleri tüm ticari faaliyetlerde bu vergiye tabi olacağı ifade edilmişti.Mao Ning: Gümrük savaşı kazanan çıkarmazTrump’ın kararına ilişkin görüşü sorulan Mao Ning, Çin’in gümrük vergileri konusundaki yaklaşımının değişmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağı açıklamasına sert tepki verdi. Sözcü Mao Ning, Çin’in “meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağını” söyledi. Pekin, olası misilleme sinyali verdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran ile ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi uygulama kararına karşı misilleme uyarısında bulundu. Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin’in meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olduğunu belirtti.
Trump duyurdu: İran’la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial platformundan yaptığı açıklamada, İran’la iş yapan tüm ülkelere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.
Trump’ın açıklamasında, İran’la ticaret yapan ülkelerin ABD ile yürüttükleri tüm ticari faaliyetlerde bu vergiye tabi olacağı ifade edilmişti.
Mao Ning: Gümrük savaşı kazanan çıkarmaz
Trump’ın kararına ilişkin görüşü sorulan Mao Ning, Çin’in gümrük vergileri konusundaki yaklaşımının değişmediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Çin’in gümrük vergileri konusundaki tutumu çok açık. Biz her zaman gümrük vergisi savaşında kazanan olmayacağına inandık. Çin, meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla savunacaktır.”