https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/avrupada-buzlu-hava-kosullari-bazi-havaalanlari-kapatildi-ucuslar-iptal-edildi-1102705345.html

Avrupa’da buzlu hava koşulları: Bazı havaalanları kapatıldı

Avrupa’da buzlu hava koşulları: Bazı havaalanları kapatıldı

Sputnik Türkiye

Avrupa genelinde bugün bazı havalimanları, buzlanma nedeniyle geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı.

2026-01-13T14:59+0300

2026-01-13T14:59+0300

2026-01-13T15:34+0300

dünya

avrupa

soğuk hava

havaalanı

uçuş iptal

viyana havalimanı

viyana

orta avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102705051_0:5:1024:581_1920x0_80_0_0_a635132038a59332bda3cd45ac7f8b09.jpg

Budapeşte Havalimanı, X platformunda yaptığı açıklamada, kapanmanın ‘siyah buz’ ve ‘olağanüstü buzlanma’ nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.Prag, Viyana, Budapeşte ve Bratislava havaalanları kapatırken, öğle saatlerinde Prag ve Bratislava havaalanları tekrar açıldı.Budapeşte havalanı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Viyana’dan da açıklama geldiBu arada, Viyana’daki pistlerin kalın bir buz tabakasıyla kaplandığı ve buzun sürekli yeniden donduğu bildirildi. Bu durum, havalimanının geçici olarak kapatılmasına yol açtı.Viyana Havalimanı’nın internet sitesinde yayımlanan güncellemede şu ifadelere yer verildi:Bratislava Havalimanı, kısa süreli bir kapanmanın ardından yerel saatle 11.15’te yeniden açıldı.Prag’da ‘kısıtlı faaliyet’Öte yandan, Prag’daki Vaclav Havel Havalimanı’nın internet sitesine göre, kısmen açılan havalimanı 'kısıtlı' faaliyet gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/alman-uzman-pfaff-ingiltere-ve-almanya-trumpa-dur-mesaji-veriyor-1102704733.html

viyana

orta avrupa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, buzlu hava, soğuk hava, kar, uçuş, iptaller, havaalanları, budapeşte, viyana, bratislava, uçuşlar, uçuşlarda gecikme, iptal, hava koşulları, uçuş haberleri, dünya haberleri, avrupa haberleri