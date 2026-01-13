Avrupa’da buzlu hava koşulları: Bazı havaalanları kapatıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/avrupada-buzlu-hava-kosullari-bazi-havaalanlari-kapatildi-ucuslar-iptal-edildi-1102705345.html
Avrupa genelinde bugün bazı havalimanları, buzlanma nedeniyle geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı.
Budapeşte Havalimanı, X platformunda yaptığı açıklamada, kapanmanın ‘siyah buz’ ve ‘olağanüstü buzlanma’ nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.Prag, Viyana, Budapeşte ve Bratislava havaalanları kapatırken, öğle saatlerinde Prag ve Bratislava havaalanları tekrar açıldı.Budapeşte havalanı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Viyana’dan da açıklama geldiBu arada, Viyana’daki pistlerin kalın bir buz tabakasıyla kaplandığı ve buzun sürekli yeniden donduğu bildirildi. Bu durum, havalimanının geçici olarak kapatılmasına yol açtı.Viyana Havalimanı’nın internet sitesinde yayımlanan güncellemede şu ifadelere yer verildi:Bratislava Havalimanı, kısa süreli bir kapanmanın ardından yerel saatle 11.15’te yeniden açıldı.Prag’da ‘kısıtlı faaliyet’Öte yandan, Prag’daki Vaclav Havel Havalimanı’nın internet sitesine göre, kısmen açılan havalimanı 'kısıtlı' faaliyet gösteriyor.
14:59 13.01.2026 (güncellendi: 15:34 13.01.2026)
Avrupa genelinde bugün bazı havalimanları, buzlanma nedeniyle geçici olarak kapatılmak zorunda kaldı. Macaristan’ın Budapeşte, Avusturya’nın Viyana ve Slovakya’nın Bratislava, Çekya'nın Prag kentlerindeki büyük havalimanları bu sabah faaliyetlerini durdurdu. Prag ve Bratislava havalanları tekrar açıldı.
Budapeşte Havalimanı, X platformunda yaptığı açıklamada, kapanmanın ‘siyah buz’ ve ‘olağanüstü buzlanma’ nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.
Prag, Viyana, Budapeşte ve Bratislava havaalanları kapatırken, öğle saatlerinde Prag ve Bratislava havaalanları tekrar açıldı.
Siyah buz:
Eriyen kardan, donan yağmurdan veya sisten oluşan ve görünmeyen ince buz tabakası.
Budapeşte havalanı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ve Orta Avrupa’daki birçok havalimanına benzer şekilde, siyah buz ve aşırı buzlanmanın yol açtığı artan güvenlik riskleri sebebiyle Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’nda geçici bir kapanma uygulanmıştır. Güvenlik gerekçesiyle, havalimanı saat 10.25’ten itibaren tüm iniş ve kalkışları geçici olarak askıya almıştır.
Viyana’dan da açıklama geldi
Bu arada, Viyana’daki pistlerin kalın bir buz tabakasıyla kaplandığı ve buzun sürekli yeniden donduğu bildirildi. Bu durum, havalimanının geçici olarak kapatılmasına yol açtı.
Viyana Havalimanı’nın internet sitesinde yayımlanan güncellemede şu ifadelere yer verildi:
Mevcut hava koşulları nedeniyle, 13 Ocak 2026 tarihinde Viyana’ya yapılan ve Viyana’dan gerçekleştirilen uçuşlarda aksamalar beklenmektedir.
Bratislava Havalimanı, kısa süreli bir kapanmanın ardından yerel saatle 11.15’te yeniden açıldı.
Prag’da ‘kısıtlı faaliyet’
Öte yandan, Prag’daki Vaclav Havel Havalimanı’nın internet sitesine göre, kısmen açılan havalimanı 'kısıtlı' faaliyet gösteriyor.