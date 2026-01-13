https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/alman-uzman-pfaff-ingiltere-ve-almanya-trumpa-dur-mesaji-veriyor-1102704733.html

Alman uzman Pfaff: İngiltere ve Almanya, Trump'a 'Dur!' mesajı veriyor

Uzmanlar, Batı basınında yer alan ve İngiltere ile Almanya'nın ABD'nin işgal planlarına karşı Grönland'a asker göndermeye hazırlandığının belirtildiği... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

Alman ordusundan emekli Binbaşı Florian Pfaff, İngiltere ve Almanya'nın Grönland'a asker gönderme planlarının ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir 'Dur!' mesajı olduğunu belirtti.Pfaff, "Zafer kazanma şansının olmadığı doğru, ama bence bu bir siyasi işaret. Başkan Trump'a "Devam et!" demek istemiyorlar. Ona "Grönland'ı fethetmeyi durdur!" demek istiyorlar. Bu yüzden bence bu askeri değil, siyasi bir mesele" dedi.Trump ve ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın askeri açından korkutulamayacağını belirten Pfaff, "Fakat bence siyasi olarak korku duyacaklar. Eğer Avrupa Grönland'ı kaybetmek istemiyorsa, ki bu siyasi olarak büyük bir dezavantaj olur, zira dünyanın geri kalanı, "Dostlarınıza saldırıyorsunuz ve onların dostları Grönland'ı kaybetmek istemedi. Tüm uyarılara rağmen bunu yapıyorsunuz" diyecektir. Bu askeri değil, siyasi bir felaket olur" ifadelerini kullandı.'Adayı dış tehditlerden koruma amacı taşıyor'İsveçli emekli subay Mikael Valtersson da, NATO üyesi Avrupa ülkelerinin Grönland'a askeri güç gönderme planlarının adayı dış tehditlerden koruma amacı taşıdığını söyledi.Avrupa ülkelerinin bunu yaparak, Trump'ın iddia ettiği gibi Grönland'ın sadece iki köpek kızağıyla savunulmadığını göstermek ve bu konudaki endişeleri hafifletmek istediğini anlatan Valtersson, "Gerçekte bu hamle, dış tehditlere karşı değil, ABD'ye karşıdır. Washington, Rus ve Çin gemilerinin Grönland yakınlarında görüldüğünü ve Grönland'ın ABD füze savunması için çok önemli olduğunu iddia etti. Avrupalı birliklerin gemilere veya balistik füzelere karşı hiçbir işe yaramadığı göz önüne alındığında, asıl amacın ABD'nin Grönland'ı ilhak etme planlarına karşı caydırıcılık oluşturmak olduğu çok açık. Bu eşik esasen askeri değil, politik bir hamledir. Zira ABD'li kuvvetlerin Avrupalı küçük kara kuvvetlerini yenmesi zor bir sorun teşkil etmez. Fakat Avrupalı müttefiklere karşı herhangi bir askeri eylem, Avrupa için ölüm fermanı anlamına gelir ve eski Transatlantik bağı koparır" diye konuştu.Avrupa'nın bu yöndeki olası adımının ABD'nin Grönland'a yönelik askeri müdahale riskini azaltacağını da kaydeden Valtersson, ancak bunun ters tepebileceği ve o halde ABD-Avrupa ilişkileri için daha ciddi sonuçların ortaya çıkacağı uyarısında bulundu.'Avrupa, ABD ile müzakere edebilecekleri bir şeylere sahip olmak istiyor'Brüksel merkezli CIPI Vakfı'nın direktörü ve stratejik analist Paolo Raffone ise Almanya ve İngiltere'nin amacını 'en azından Avrupa sınırları içinde güvenlik ve savunmayı kontrol edebilecek kapasitede olduklarını göstermek' olarak niteledi. Bunu Ukrayna'da ateşkesin ardından barış gücü oluşturulmasına ilişkin niyet beyanına benzettiğini söyleyen Raffone, "Amaçları, ABD ile müzakere edebilecekleri bir şeylere sahip olmak ve büyük güçlerin küresel rekabetinde ABD tarafından dışlanmanın sert sonuçlarından kaçınmaktır. ABD Başkanı ve Pentagon, Avrupa'nın açıklamalarını gereksiz bir sıkıntı olarak görüyor" değerlendirmesinde bulundu.

