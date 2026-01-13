Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/adliyede-silahli-saldiri-savci-kadin-hakimi-vurdu-1102702958.html
Adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu
Adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı. İddiaya göre bir savcı, kadın hakimi silahla vurdu. Vurulan hakimin hayati... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T13:38+0300
2026-01-13T13:57+0300
türki̇ye
savcı
adliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102703236_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7076ea8949006143ed99be379b7135d5.jpg
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı. Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı M.Ç.K, hakim A.K.'ye silahla ateş etti. Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı. Savcı M.Ç.K. gözaltına alındı.NTV'ye göre, vurulan kadın hakim, M.Ç.K isimli savcının eski eşi. Öte yandan silahlı saldırının savcıyla kadın hakim arasında bir süredir devam eden sıkıntılardan dolayı yaşandığı da öne sürülüyor.Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/unlulere-uyusturucu-sorusmasinda-yeni-gelisme-oktay-kaynarca-ve-emel-muftuoglu-dahil-6-kisi-1102697445.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102703236_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0c755696a6f52a2b0896300dee36ae28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
savcı, adliye
savcı, adliye

Adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu

13:38 13.01.2026 (güncellendi: 13:57 13.01.2026)
© AAİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı. İddiaya göre bir savcı, kadın hakimi silahla vurdu. Vurulan hakimin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı. Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı M.Ç.K, hakim A.K.'ye silahla ateş etti. Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı. Savcı M.Ç.K. gözaltına alındı.
NTV'ye göre, vurulan kadın hakim, M.Ç.K isimli savcının eski eşi. Öte yandan silahlı saldırının savcıyla kadın hakim arasında bir süredir devam eden sıkıntılardan dolayı yaşandığı da öne sürülüyor.
Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.
Kim Milyoner Olmak İster’de ki soru stüdyoyu ve sunucuyu gülümsetti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
TÜRKİYE
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama
11:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала