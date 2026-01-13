https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/adliyede-silahli-saldiri-savci-kadin-hakimi-vurdu-1102702958.html

Adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu

Adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı. İddiaya göre bir savcı, kadın hakimi silahla vurdu. Vurulan hakimin hayati... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı. Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı M.Ç.K, hakim A.K.'ye silahla ateş etti. Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı. Savcı M.Ç.K. gözaltına alındı.NTV'ye göre, vurulan kadın hakim, M.Ç.K isimli savcının eski eşi. Öte yandan silahlı saldırının savcıyla kadın hakim arasında bir süredir devam eden sıkıntılardan dolayı yaşandığı da öne sürülüyor.Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.

