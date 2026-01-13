https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/adliyede-silahli-saldiri-savci-kadin-hakimi-vurdu-1102702958.html
Adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu
Adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı. İddiaya göre bir savcı, kadın hakimi silahla vurdu. Vurulan hakimin hayati... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T13:38+0300
2026-01-13T13:38+0300
2026-01-13T13:57+0300
türki̇ye
savcı
adliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102703236_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7076ea8949006143ed99be379b7135d5.jpg
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı. Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı M.Ç.K, hakim A.K.'ye silahla ateş etti. Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı. Savcı M.Ç.K. gözaltına alındı.NTV'ye göre, vurulan kadın hakim, M.Ç.K isimli savcının eski eşi. Öte yandan silahlı saldırının savcıyla kadın hakim arasında bir süredir devam eden sıkıntılardan dolayı yaşandığı da öne sürülüyor.Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/unlulere-uyusturucu-sorusmasinda-yeni-gelisme-oktay-kaynarca-ve-emel-muftuoglu-dahil-6-kisi-1102697445.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102703236_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0c755696a6f52a2b0896300dee36ae28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
savcı, adliye
Adliyede silahlı saldırı: Savcı, kadın hakimi vurdu
13:38 13.01.2026 (güncellendi: 13:57 13.01.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı. İddiaya göre bir savcı, kadın hakimi silahla vurdu. Vurulan hakimin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde silahlı bir saldırı yaşandı. Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcı M.Ç.K, hakim A.K.'ye silahla ateş etti. Yaralanan hakim hastaneye kaldırıldı. Savcı M.Ç.K. gözaltına alındı.
NTV'ye göre, vurulan kadın hakim, M.Ç.K isimli savcının eski eşi. Öte yandan silahlı saldırının savcıyla kadın hakim arasında bir süredir devam eden sıkıntılardan dolayı yaşandığı da öne sürülüyor.
Olayın ardından adliyede inceleme başlatıldı.