Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil 6 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil 6 kişi gözaltına alındı
13.01.2026
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu belirlenmişti. Yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim kan ile saç örneği vermişti.
