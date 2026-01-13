https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/unlulere-uyusturucu-sorusmasinda-yeni-gelisme-oktay-kaynarca-ve-emel-muftuoglu-dahil-6-kisi-1102697445.html

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil 6 kişi gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil 6 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu dahil 6 kişi gözaltına alındı. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T11:32+0300

2026-01-13T11:32+0300

2026-01-13T12:28+0300

türki̇ye

oktay kaynarca

emel müftüoğlu

uyuşturucu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0b/1097799135_179:0:1847:938_1920x0_80_0_0_c43bc442890484b7857ef1f90a4c9204.jpg

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından *bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu belirlenmişti. Yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim kan ile saç örneği vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/emekli-bayram-ikramiyesi-icin-2-senaryo-masada-ne-zaman-odenecek-1102692630.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oktay kaynarca, emel müftüoğlu, uyuşturucu