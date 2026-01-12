https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/abdde-ice-gerilimi-buyuyor-minneapolise-yuzlerce-sinir-muhafizi-sevk-edildi-1102667105.html

ABD’de ICE gerilimi büyüyor: Minneapolis’e yüzlerce sınır muhafızı sevk edildi

ABD’de ICE gerilimi büyüyor: Minneapolis’e yüzlerce sınır muhafızı sevk edildi

Sputnik Türkiye

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Minneapolis’te bir ICE görevlisinin silahından çıkan kurşunla üç çocuk annesi Renee Good’un hayatını kaybetmesinin ardından... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T11:57+0300

2026-01-12T11:57+0300

2026-01-12T11:57+0300

dünya

minnesota

abd

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102666397_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_465eff0ce2d3d507a3aacfdf28a6066b.jpg

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Minneapolis’te geçen hafta bir Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisinin karıştığı ölümcül silahlı olayın ardından, yüzlerce Sınır Devriyesi personelinin kente sevk edileceğini duyurdu. Noem, adımın ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmenlik politikaları kapsamında yürütülen operasyonları güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.Söz konusu karar, ICE operasyonu sırasında vurularak hayatını kaybeden üç çocuk annesi Renee Good’un ölümü sonrası federal makamlar ile Demokratların yönettiği Minneapolis yönetimi arasındaki gerilimin artması üzerine geldi. Olayın ardından kentte protestolar düzenlenirken, taraflardan karşılıklı sert açıklamalar geldi.Olay öncesine ait yeni görüntüler yayımlandıABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), cumartesi günü sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda, Good’un vurulmasından önceki yaklaşık üç buçuk dakikalık görüntüleri yayımladı. Videoda, Good’un kullandığı aracın bir sokakta kısmen yolu kapattığı, arkasında ise federal görevlilere ait olduğu değerlendirilen araçların bulunduğu görüldü.Bakanlık, herhangi bir somut kanıt sunmadan, Good’un sabah saatleri boyunca bir kolluk operasyonunu “engellediğini ve takip ettiğini” öne sürdü. Görüntülerde, siren ve korna seslerinin duyulduğu, federal görevlilerin araçlardan indiği anlar yer aldı. Video, silah sesleri duyulmadan hemen önce kesildi.Federal ve yerel yetkililer arasındaki gerilim açık çatışmaya dönüştüİç Güvenlik Bakanı Noem, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey’i olay üzerinden 'siyaset yapmakla' suçladı. Noem, yerel yöneticilerin kamuoyunu kışkırttığını öne sürerek, “Olgun davranmaları ve sorumluluk almaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.Minneapolis Belediye Başkanı Frey ise ICE görevlilerinin kentten ayrılması çağrısında bulundu. Frey, olayla ilgili bağımsız bir soruşturma talep ederken, federal makamların eyalet yetkililerinin soruşturmaya katılımını engellediğini söyledi.Minnesota’yı temsil eden Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar da federal hükümeti “kaos yaratmakla” suçladı. Omar, ICE görevlilerinin işaretsiz araçlar ve maskelerle operasyon yürüttüğünü, bunun kamuoyunda korku ve belirsizlik yarattığını savundu.Ülke genelinde protestolar düzenleniyorGood’un ölümünün ardından ABD genelinde ICE karşıtı protestolar düzenlendi. Minneapolis’te binlerce kişi, olayın yaşandığı sokakta toplanarak adalet çağrısı yaptı. Los Angeles, Washington ve New York gibi kentlerde de göçmenlik politikalarına karşı gösteriler gerçekleştirildi.Yetkililer, güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtirken, protestoların büyük ölçüde barışçıl geçtiği ancak bazı kentlerde gergin anlar yaşandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/minneapoliste-isler-kizisiyor-bolgede-uzaktan-egitime-gecildi-1102629596.html

minnesota

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

minnesota, abd, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)