Avrupa Parlamentosu İranlı tüm diplomat ve temsilcileri yasakladı
Avrupa Parlamentosu İranlı tüm diplomat ve temsilcileri yasakladı
12.01.2026
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm diplomatik personelinin ve diğer tüm temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu'na ait tüm binalara girişinin yasaklandığını duyurdu.Metsola, Avrupa Birliği'nin yasama organı olan parlamentonun, 'işkence, baskı ve cinayet yoluyla ayakta kalmış bu rejimi meşrulaştırmaya yardımcı olmayacağını' söyledi.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm diplomatik personelinin ve diğer tüm temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu’na ait tüm binalara girişinin yasaklandığını duyurdu.
Metsola, Avrupa Birliği’nin yasama organı olan parlamentonun, 'işkence, baskı ve cinayet yoluyla ayakta kalmış bu rejimi meşrulaştırmaya yardımcı olmayacağını' söyledi.
İran'daki gösterilerde son durum
İran'da 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlayan protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 12 Ocak'ta (gösterilerin 16. gününde) yayımladığı raporda, protestolarda ölenlerin sayısını -emniyet görevlileri dahil-503 olarak kaydettiklerini bildirdi.