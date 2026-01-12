Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/son-dakika-haberleri-avrupa-parlamentosu-iranli-tum-diplomat-ve-temsilcileri-yasakladi-1102679483.html
Avrupa Parlamentosu İranlı tüm diplomat ve temsilcileri yasakladı
Avrupa Parlamentosu İranlı tüm diplomat ve temsilcileri yasakladı
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu, İran’ın tüm diplomatik personeli ve temsilcilerine yasak getirdi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T18:12+0300
2026-01-12T18:49+0300
dünya
i̇ran
avrupa parlamentosu (ap)
haberler
x
yasak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084673463_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_c9c936a6e8064ea8f07ac2c9bb657cda.jpg
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm diplomatik personelinin ve diğer tüm temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu’na ait tüm binalara girişinin yasaklandığını duyurdu.Metsola, Avrupa Birliği’nin yasama organı olan parlamentonun, 'işkence, baskı ve cinayet yoluyla ayakta kalmış bu rejimi meşrulaştırmaya yardımcı olmayacağını' söyledi.İran'daki gösterilerde son durum
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/iranda-neler-oluyor-abd-ve-israil-ulkeye-mudahale-eder-mi-1102675643.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0a/1084673463_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_af3483f5dfe409e4d9b7b743aec36550.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, avrupa parlamentosu (ap), haberler, x, yasak
i̇ran, avrupa parlamentosu (ap), haberler, x, yasak

Avrupa Parlamentosu İranlı tüm diplomat ve temsilcileri yasakladı

18:12 12.01.2026 (güncellendi: 18:49 12.01.2026)
© AA / Dursun AydemirAvrupa Parlamentosu seçimleri
Avrupa Parlamentosu seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
Avrupa Parlamentosu, İran’ın tüm diplomatik personeli ve temsilcilerine yasak getirdi.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm diplomatik personelinin ve diğer tüm temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu’na ait tüm binalara girişinin yasaklandığını duyurdu.
Metsola, Avrupa Birliği’nin yasama organı olan parlamentonun, 'işkence, baskı ve cinayet yoluyla ayakta kalmış bu rejimi meşrulaştırmaya yardımcı olmayacağını' söyledi.

İran'daki gösterilerde son durum

İran'da 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlayan protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 12 Ocak'ta (gösterilerin 16. gününde) yayımladığı raporda, protestolarda ölenlerin sayısını -emniyet görevlileri dahil-503 olarak kaydettiklerini bildirdi.
Tahran'daki protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
DÜNYA
İran’da neler oluyor? ABD ve İsrail ülkeye müdahale eder mi?
15:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала