Avrupa Parlamentosu İranlı tüm diplomat ve temsilcileri yasakladı

Avrupa Parlamentosu İranlı tüm diplomat ve temsilcileri yasakladı

Avrupa Parlamentosu, İran’ın tüm diplomatik personeli ve temsilcilerine yasak getirdi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm diplomatik personelinin ve diğer tüm temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu’na ait tüm binalara girişinin yasaklandığını duyurdu.Metsola, Avrupa Birliği’nin yasama organı olan parlamentonun, 'işkence, baskı ve cinayet yoluyla ayakta kalmış bu rejimi meşrulaştırmaya yardımcı olmayacağını' söyledi.İran'daki gösterilerde son durum

