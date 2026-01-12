İran’da neler oluyor? ABD ve İsrail ülkeye müdahale eder mi?

"İran'da yakın tarihte yaşanan eylemlerin anatomisini değerlendirmekte fayda görüyorum. 2009' dan bugüne İran'da kitlesel eylemler oldu bu eylemler 2009'da seçim sonuçlarına itiraz ve nihayetinde en büyük gösterilerdi. Devamındaki kitlesel eylemler Mehsa Emini dışında hep iktisadi temelliydi. Bezin zammı, yumurta zammı eylemleri de ülke genelinde hissedilmiş ancak ekonomik sıkıntılara karşı haklı bir isyandı. Ekonomik durumun bu denli perişan olmasının da nedeni şüphesiz ülkeye uygulanan ağır ekonomik yaptırımlar idi. Son 15 gündür yaşanan eylemler saydığım eylemler kadar kitlesel değil öncelikle bunu tespit etmek zorundayız. Ancak İslam devrimi sonrası gerçekleşen en fazla şiddet içeren bir eylem tarzı var. Sinematik görüntü için "ateş" bu eylemlerde kullanılan en etkin gösteriyi yansıtma aracı olarak kullanıldı. Kamu kurumları, hastaneler, camiiler, sivillerin araçları kundaklandı. Polisler prumüzler aracılığı ile ateşe verildi. Polis kontrol noktalarında polisler diri diri yakıldı, uzun namlulu silahlar kullanan gruplar göstericiler arasında belirdi. Bir el adeta polisin sert ve silahı müdahale etmeye mecbur etmeye çalıştı kimi lokal yerlerde de başarılı olduğu haberleri geliyor. Hem rehberlik hem cumhurbaşkanlığı hem de yargı makamı haklı protestolar olduğunu ve şiddet uygulayanlara ayrı yaptırımlar geleceğini de ifade etti."