https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/rtukten-3-televizyon-kanalina-ceza-iki-dizi-icin-karar-verildi-1102670292.html

RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza: İki dizi için karar verildi

RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza: İki dizi için karar verildi

Sputnik Türkiye

RTÜK, 3 televizyon kanalına yayın ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandığını açıkladı. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T13:03+0300

2026-01-12T13:03+0300

2026-01-12T13:03+0300

yaşam

rtük

güller ve günahlar

dizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100576771_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_867e5f3b1d602b33dec4d7ad644eb26d.jpg

RTÜK, "Güller ve Günahlar", "Kıskanmak", "Nur Viral ile Sen İstersen" yapımlar nedeniyle üç kanala idari para cezası uygulanmasına karar verdi.Güller ve Günahla dizisi hakkında karar verildiBu kapsamda, Kanal D televizyonunda yayınlanan "Güller ve Günahlar" isimli dizinin 8 Kasım 2025 tarihli bölümüyle ilgili olarak RTÜK İletişim Merkezi'ne ulaşan çok sayıda izleyici şikayeti Üst Kurul toplantısında görüşüldü.Dizide yer alan bazı sahne ve diyalogların çarpık ilişkileri normalleştirdiği ve ahlaki yozlaşmaya neden olduğu değerlendirilen toplantıda, Kanal D'ye "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.Şiddeti meşrulaştırdığı şikayetleri inceleme getirdiÜst Kurul toplantısında NOW televizyonunda yayınlanan "Kıskanmak" adlı dizide yer alan yayın ihlalleri de incelendi. Dizideki bazı sahne ve temaların aile kurumunu zedelediği, genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu ve şiddeti meşrulaştırdığı yönünde RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, bazı sahnelerin aile içi çatışmayı, husumeti ve şiddeti sıradanlaştırdığını vurguladı. Bu gerekçelerle, NOW televizyonuna, kanunun ilgili maddesinin hükmünü ihlalden idari para cezası uyguladı.Çok sayıda şikayeti incelediToplantıda, STAR TV'de "Nur Viral ile Sen İstersen" adlı kuşak programdaki yayın ihlalleri de incelendi. Söz konusu programda bazı çarpık, marjinal ve yozlaşmış ilişkilerin reyting malzemesi haline getirilerek değer erozyonuna neden olduğu ve bu konuda Üst Kurula çok sayıda şikayet ulaştığı vurgulandı. Üst Kurul toplantısında STAR TV'ye söz konusu program nedeniyle idari para cezası verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/tartisilan-dizi-icin-karar-verildi-jasmine-dizisine-turkiyeden-erisim-sonlandirildi-1101933405.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rtük, güller ve günahlar, dizi