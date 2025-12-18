https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/tartisilan-dizi-icin-karar-verildi-jasmine-dizisine-turkiyeden-erisim-sonlandirildi-1101933405.html

Tartışılan dizi için karar verildi: Jasmine dizisine Türkiye'den erişim sonlandırıldı

Sputnik Türkiye

RTÜK, tartışma konusu olan ve inceleme başlatılan Jasmine dizisi için kararını açıkladı. Üst sınırdan para cezası uygulanan diziye Türkiye'den erişim de... 18.12.2025

RTÜK soruşturma başlattığı Jasmine dizisi hakkında üst sınırdan idari para cezası ve dijital platformun kataloğundan çıkarma cezası verdi. Diziye artık Türkiye'den erişilemeyecek. Asena Keskinci ve Burak Can Aras'ın başrollerini paylaştığı ve dijital bir platformda yayımlanmaya başlayan Jasmine isimli dizisi hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. RTÜK, söz konusu dizinin “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçeyle diziye en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Türkiye'den erişimi de sonlandırıldıDizinin aynı zamanda dijital platformun kataloğundan çıkarılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte diziye Türkiye'den erişim de sonlandırıldı.

