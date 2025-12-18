Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/tartisilan-dizi-icin-karar-verildi-jasmine-dizisine-turkiyeden-erisim-sonlandirildi-1101933405.html
Tartışılan dizi için karar verildi: Jasmine dizisine Türkiye'den erişim sonlandırıldı
Tartışılan dizi için karar verildi: Jasmine dizisine Türkiye'den erişim sonlandırıldı
RTÜK, tartışma konusu olan ve inceleme başlatılan Jasmine dizisi için kararını açıkladı. Üst sınırdan para cezası uygulanan diziye Türkiye'den erişim de... 18.12.2025
RTÜK soruşturma başlattığı Jasmine dizisi hakkında üst sınırdan idari para cezası ve dijital platformun kataloğundan çıkarma cezası verdi. Diziye artık Türkiye'den erişilemeyecek. Asena Keskinci ve Burak Can Aras'ın başrollerini paylaştığı ve dijital bir platformda yayımlanmaya başlayan Jasmine isimli dizisi hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. RTÜK, söz konusu dizinin “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçeyle diziye en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Türkiye'den erişimi de sonlandırıldıDizinin aynı zamanda dijital platformun kataloğundan çıkarılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte diziye Türkiye'den erişim de sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/rtuk-aile-yapisini-hedef-aldigi-iddiasiyla-jasmine-adli-diziye-inceleme-baslatti-1101811143.html
16:02 18.12.2025
RTÜK, tartışma konusu olan ve inceleme başlatılan Jasmine dizisi için kararını açıkladı. Üst sınırdan para cezası uygulanan diziye Türkiye'den erişim de engellendi.
RTÜK soruşturma başlattığı Jasmine dizisi hakkında üst sınırdan idari para cezası ve dijital platformun kataloğundan çıkarma cezası verdi. Diziye artık Türkiye'den erişilemeyecek.
Asena Keskinci ve Burak Can Aras'ın başrollerini paylaştığı ve dijital bir platformda yayımlanmaya başlayan Jasmine isimli dizisi hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. RTÜK, söz konusu dizinin “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçeyle diziye en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Türkiye'den erişimi de sonlandırıldı

Dizinin aynı zamanda dijital platformun kataloğundan çıkarılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte diziye Türkiye'den erişim de sonlandırıldı.
Asena Keskinci sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2025
YAŞAM
RTÜK, aile yapısını hedef aldığı iddiasıyla 'Jasmine' adlı diziye inceleme başlattı
15 Aralık, 15:03
