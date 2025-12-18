https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/tartisilan-dizi-icin-karar-verildi-jasmine-dizisine-turkiyeden-erisim-sonlandirildi-1101933405.html
Tartışılan dizi için karar verildi: Jasmine dizisine Türkiye'den erişim sonlandırıldı
Tartışılan dizi için karar verildi: Jasmine dizisine Türkiye'den erişim sonlandırıldı
Sputnik Türkiye
RTÜK, tartışma konusu olan ve inceleme başlatılan Jasmine dizisi için kararını açıkladı. Üst sınırdan para cezası uygulanan diziye Türkiye'den erişim de... 18.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-18T16:02+0300
2025-12-18T16:02+0300
2025-12-18T16:02+0300
yaşam
asena keskinci
rtük
jasmine
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101851973_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4c8d3d5d09d8c3fad760486e2486f5e1.jpg
RTÜK soruşturma başlattığı Jasmine dizisi hakkında üst sınırdan idari para cezası ve dijital platformun kataloğundan çıkarma cezası verdi. Diziye artık Türkiye'den erişilemeyecek. Asena Keskinci ve Burak Can Aras'ın başrollerini paylaştığı ve dijital bir platformda yayımlanmaya başlayan Jasmine isimli dizisi hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. RTÜK, söz konusu dizinin “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçeyle diziye en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.Türkiye'den erişimi de sonlandırıldıDizinin aynı zamanda dijital platformun kataloğundan çıkarılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte diziye Türkiye'den erişim de sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/rtuk-aile-yapisini-hedef-aldigi-iddiasiyla-jasmine-adli-diziye-inceleme-baslatti-1101811143.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101851973_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_e0dd08716b0437f6fe0a0ae7b2848e5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asena keskinci, rtük, jasmine
asena keskinci, rtük, jasmine
Tartışılan dizi için karar verildi: Jasmine dizisine Türkiye'den erişim sonlandırıldı
RTÜK, tartışma konusu olan ve inceleme başlatılan Jasmine dizisi için kararını açıkladı. Üst sınırdan para cezası uygulanan diziye Türkiye'den erişim de engellendi.
RTÜK soruşturma başlattığı Jasmine dizisi hakkında üst sınırdan idari para cezası ve dijital platformun kataloğundan çıkarma cezası verdi. Diziye artık Türkiye'den erişilemeyecek.
Asena Keskinci ve Burak Can Aras'ın başrollerini paylaştığı ve dijital bir platformda yayımlanmaya başlayan Jasmine isimli dizisi hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. RTÜK, söz konusu dizinin “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçeyle diziye en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Türkiye'den erişimi de sonlandırıldı
Dizinin aynı zamanda dijital platformun kataloğundan çıkarılmasına hükmetti. Bu kararla birlikte diziye Türkiye'den erişim de sonlandırıldı.