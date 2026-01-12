https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/macaristan-soguk-bir-kis-bati-avrupayi-diz-cokturdu-1102672906.html

Macaristan: Soğuk bir kış, Batı Avrupa'yı diz çöktürdü

Macaristan: Soğuk bir kış, Batı Avrupa'yı diz çöktürdü

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, beklenmedik sert geçen kış günlerinin Batı Avrupa ülkelerini dize getirdiğini kaydederek ülkesinin çöküşten kurtulduğunu...

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Youtube’daki ‘Hakikat Saati’ programı sırasında, Avrupa'da etkili olan yoğun kar ve aşırı soğukların, pek çok ülkede günlük hayatı felç etmesini değerlendirdi.Szijjarto, “Macaristan, Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünü diz çöktüren bu alışılmadık hava koşullarına rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Hiçbir demiryolu hattı veya havaalanı kapatılmazken sağlık ve eğitim sistemleri çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Goretti Fırtınası'nın etkisine giren Avrupa’da fırtınayla beraber gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksamış, eğitime ara verilmişti. Kötü hava koşulları nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.Fransa’da, büyük bölümü Normandiya bölgesinde, 380 bin hane elektriksiz kalmıştı.Daha önce Macar yetkililer, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus doğalgazından vazgeçmesinin, birliğe üye ülkelerde fiyatları fırlattığına ve enerji alanını zor durumda bıraktığına defalarca dikkat çekmişti.

