Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/macaristan-soguk-bir-kis-bati-avrupayi-diz-cokturdu-1102672906.html
Macaristan: Soğuk bir kış, Batı Avrupa'yı diz çöktürdü
Macaristan: Soğuk bir kış, Batı Avrupa'yı diz çöktürdü
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, beklenmedik sert geçen kış günlerinin Batı Avrupa ülkelerini dize getirdiğini kaydederek ülkesinin çöküşten kurtulduğunu... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T13:32+0300
2026-01-12T13:40+0300
dünya
macaristan
peter szijjarto
avrupa
batı avrupa
kış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091958126_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_8865148642ea97b8a161efcc415c395b.jpg
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Youtube’daki ‘Hakikat Saati’ programı sırasında, Avrupa'da etkili olan yoğun kar ve aşırı soğukların, pek çok ülkede günlük hayatı felç etmesini değerlendirdi.Szijjarto, “Macaristan, Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünü diz çöktüren bu alışılmadık hava koşullarına rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Hiçbir demiryolu hattı veya havaalanı kapatılmazken sağlık ve eğitim sistemleri çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.Goretti Fırtınası'nın etkisine giren Avrupa’da fırtınayla beraber gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksamış, eğitime ara verilmişti. Kötü hava koşulları nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.Fransa’da, büyük bölümü Normandiya bölgesinde, 380 bin hane elektriksiz kalmıştı.Daha önce Macar yetkililer, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus doğalgazından vazgeçmesinin, birliğe üye ülkelerde fiyatları fırlattığına ve enerji alanını zor durumda bıraktığına defalarca dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/iran-disisleri-bakani-arakci-protestolar-bariscildi-ama-saflarina-teror-gruplari-sizdi-1102666929.html
macaristan
batı avrupa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091958126_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_fe4a41a469914b7f259f0d5e6933881b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, peter szijjarto, avrupa, batı avrupa, kış
macaristan, peter szijjarto, avrupa, batı avrupa, kış

Macaristan: Soğuk bir kış, Batı Avrupa'yı diz çöktürdü

13:32 12.01.2026 (güncellendi: 13:40 12.01.2026)
© Sputnik / Aleksey DaniçevMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© Sputnik / Aleksey Daniçev
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, beklenmedik sert geçen kış günlerinin Batı Avrupa ülkelerini dize getirdiğini kaydederek ülkesinin çöküşten kurtulduğunu belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Youtube’daki ‘Hakikat Saati’ programı sırasında, Avrupa'da etkili olan yoğun kar ve aşırı soğukların, pek çok ülkede günlük hayatı felç etmesini değerlendirdi.
Szijjarto, “Macaristan, Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünü diz çöktüren bu alışılmadık hava koşullarına rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Hiçbir demiryolu hattı veya havaalanı kapatılmazken sağlık ve eğitim sistemleri çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.
Goretti Fırtınası'nın etkisine giren Avrupa’da fırtınayla beraber gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksamış, eğitime ara verilmişti. Kötü hava koşulları nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Fransa’da, büyük bölümü Normandiya bölgesinde, 380 bin hane elektriksiz kalmıştı.
Daha önce Macar yetkililer, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus doğalgazından vazgeçmesinin, birliğe üye ülkelerde fiyatları fırlattığına ve enerji alanını zor durumda bıraktığına defalarca dikkat çekmişti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Protestolar barışçıldı, ama saflarına terör grupları sızdı
11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала